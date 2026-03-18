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前總統蔡英文近來常在社群平台Threads與網友互動，並頻與縣市長參選人合體、爬山，其動作頻頻，被質疑將在2028挑戰賴清德連任總統。對此，民進黨立委王世堅今（18）日強調，「蔡總統完全沒有回鍋、參選總統的意願跟打算」。蔡英文近來頻與網友互動，引發外界關注，王世堅下午出席中常會前，被媒體問到，蔡英文相關舉動是否要挑戰賴清德？對此，王世堅回應，完全不是，蔡總統非常關心國家，蔡幾乎在前一年多的時間，完全沒對賴總統執政評論，蔡都是幫助賴推動政務，「蔡總統完全沒有回鍋、參選總統的意願跟打算」。王世堅提到，就他所知，蔡總統的個性，是比較閒雲野鶴，想說好不容易卸下重擔，希望能盡量做她過去希望能做、興趣所在的事；他說，蔡英文常常爬山、覺得這件事非常好，尤其是找一些好朋友去爬山，「某些程度來講，我也對蔡總統有一些了解」。王世堅說，蔡英文喜歡貓，因此其個性會比較內斂，也不善批評別人，尤其蔡謹守身為前總統的分寸，也認為一個國家就要一個領導人，不要再有太多領導人、同位階的人，去發表一些看法。王世堅表示，若他們施政上，有什麼需要提點的，蔡都用比較側面的方式，不會去為自身鋪路，「蔡英文總統是個光明磊落的人，她絕對不會這麼做」。