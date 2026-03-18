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▲行政院將拍板放寬民眾申請外籍幫傭的申請資格。（圖／記者陳威叡攝，2026.03.18）

行政院會明（18）日擬拍板通過放寬外籍幫傭申請新制，將現行資格3名以上6歲以下子女；4名以上12歲以下的子女，其中至少2名為6歲以下，放寬為只要家中有1名12歲以下兒童就能申請，就安費為5000元，若家中有身障特境兒童或遲緩兒等特殊情況等符合4種條件，則就安費為2000元。勞動部估計約有144萬戶家庭具申請資格，最快在下月13日開放民眾申請受理。行政院會明將拍板通過放寬外籍幫傭申請新制，在未調整前申請資格為3名以上6歲以下子女；第二為4名以上12歲以下的子女，其中至少2名為6歲以下。行政院政委陳時中表示，將放寬為家中有1名未滿12歲兒童就能申請，就安費為5000元；另還包括4條件，包括1名未滿12歲罕病身障特境兒童或未滿6歲發展遲緩兒童；1名未滿12歲兒童加上1位身障或單親家長；2名未滿12歲兒童，其中1名未滿6歲；最後則是3名未滿12歲兒童，上述就安費為2000元。對此勞動部也補充表示，估計約有144萬戶家庭具備申請資格，最快在下月13日開放民眾申請受理，民眾若有疑慮可撥打1955專線諮詢。