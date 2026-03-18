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內政部長劉世芳昨在立法院被媒體堵訪時，疑似被媒體的麥克風碰到後，不滿直呼「受到騷擾」，被質疑是「耍官威」。對此，民進黨立委王世堅今（18）日受訪時直言，不會啦！「她有時候外表兇悍一點，但內心是溫柔的」。面對媒體關切立委李貞秀國籍爭議議題時，劉世芳昨疑似不滿被媒體的麥克風碰到，不悅說「你碰到我了，我覺得受到騷擾」，畫面流出後，被外界質疑是耍官威。對於是否認為是耍官威？王世堅下午受訪時表示，不會啦！他了解劉世芳、兩人認識很久，劉不是這樣的人，「她有時候外表兇悍一點，但內心是溫柔的」，因為是女性，尤其是擔任到部長，在這個職場上，其任務責任重大，可能當時心裡在考慮、思考、糾結一些事情，剛好就做出無心、潛意識的反應。王世堅提到，大家都會這樣，心情不好、在想事情時，有時候講話難免會粗暴一點，但劉不是這樣的人，「早期認識的劉世芳，是溫柔婉約，但其處事的方法，比較強烈，因為有使命感」。王世堅直言，劉世芳在民進黨這麼久，過去民進黨在野時期，黨外時期均有參與，看過太多風風雨雨，也是歷經滄桑，「我在想她現在的態度上，她會認為說，必要強悍一點，但是事實上她，不是這樣子的」。