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▲委內瑞拉在WBC奪冠，首都加拉加斯民眾大舉慶祝。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（WBC）冠軍出爐！委內瑞拉以3比2擊敗美國，拿下隊史首次WBC冠軍。這次冠軍對委內瑞拉民眾來說意義重大，首都加拉加斯民眾在球賽結果出爐後，紛紛上街大肆慶祝，馬路瞬間成大型Party現場。根據華盛頓郵報報導，週二晚間在邁阿密的比賽現場，有成千上萬的委內瑞拉球迷，也有同樣數量的美國球迷，當比賽結束時，loanDepot Park球場化為一片震耳欲聾的歡呼聲。儘管委內瑞拉在名義上是客隊，但邁阿密濃厚的拉丁裔氛圍，讓新科冠軍彷彿置身主場。儘管政治局勢異常，美國今年稍早在委內瑞拉執行軍事行動將委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）逮捕回美國，目前他在紐約被美國監禁，面臨毒品販運等多項指控，但這些情勢並未削弱委內瑞拉人對這項賽事的熱情，即使比賽是在美國土地上進行。在整個賽事期間，委內瑞拉的球員與教練刻意避免談論政治。他們多次表示，此行的目的是打棒球，總教練洛佩斯（Omar Lopez）也在決賽前再次強調這一點，強調這場比賽會將委內瑞拉人團結起來。報導提到，一名75歲長輩布蘭科（Miguel Blanco）為了到首都卡拉卡斯的廣場與其他球迷一起看比賽，長途跋涉約70公里，因為他家週一曾停電12小時，他不想冒著再次停電的風險而錯過比賽。26歲青年佩尼亞（Ashley Pena）則表示，「這是讓每一位委內瑞拉人重拾信心的時刻，無論我們身在世界哪個國家，我們都在支持國家隊。」在委內瑞拉這場冠軍戰中，大批球迷守在電視機前、直播廣場上觀看比賽，在比賽最後關頭紛紛呼喊，期盼國家隊能贏球，在守護神帕倫西亞（Daniel Palencia）以100MPH火球三振美國隊的安東尼（Roman Anthony）後，街道上民眾徹底狂歡。在社群平台X上可看到許多委內瑞拉人貼出狂歡影片大肆慶祝，許多球迷拿著國旗大聲歡呼，街道上滿滿的車流，瘋狂地按喇叭慶祝國家隊奪冠，不時傳來音樂以及歡唱的聲音，在當地時間深夜接近十二點仍未停歇。贏球當下，直播廣場上放起煙火慶祝，香檳狂開如雨下，許多球迷紛紛拿起啤酒舉杯慶賀，並互相擁抱致意，為委內瑞拉歷史性的奪冠送上祝福。