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遭到美國祭出制裁禁運的古巴深陷能源危機，美國總統川普（Donald Trump）本週再度放話，說自己「很榮幸能接管古巴」，對此，古巴共和國國家主席兼古巴共產黨中央委員會第一書記卡內爾（Miguel Díaz-Canel）表示，「任何外來侵略者都將遇到堅不可摧的抵抗」，誓言反抗美國。卡內爾今（18）日在X發文表示，「美國幾乎每天都公開威脅古巴，揚言要用武力推翻我們的憲政秩序」，卡內爾抨擊美國用「荒謬無恥」的藉口發澄經濟戰，導致古巴本就仍須提升的經濟受到嚴峻的限制，這種攻擊與孤立已長達六十餘年，「他們意圖並已宣布計劃奪取古巴，包括其資源、財產，甚至包括他們試圖扼殺的經濟，以迫使古巴投降」。卡內爾表示，「這場戰爭其實是對全體古巴人民的集體懲罰。而面對最糟糕的局面，古巴可以保證：任何外部侵略者都將遭遇堅不可摧的抵抗」。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）本週二再度表示，古巴「需要更換領導人」，而川普則是多次強調他會「接管古巴」，並稱自己可以「隨心所欲處置古巴」。在美國發動石油禁運封鎖的情況下，古巴本週一迎來全國大停電，截至當地時間週二下午，首都哈瓦那約55％的用戶恢復了供電，但仍有部分地區停電。停電加劇了古巴人民日益艱難的生活狀況，過去幾個月來，民眾一直被迫忍受間歇性的停電。卡內爾上週證實，已與美國展開會談磋商，以「確定需要解決的雙邊問題」，但從川普政府本週的表態來看，古巴與美國的接觸似乎並不順利。