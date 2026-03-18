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備戰年底九合一選舉，國民黨與民眾黨加速藍白合進度，今兩黨幕僚討論完合作協議後，將由國民黨中常會與民眾黨中央委員會通過。國民黨主席鄭麗文今（18）日在中常會說，藍白兩黨已經談妥「2026年聯合治理及地方選舉合作協議」，待中常會通過後，就會當作未來藍白合的依據，希望年底九合一選舉能有好成績，2028年順利政黨輪替。鄭麗文表示，藍白合作將以全民福祉及國家發展為基礎，結合兩黨長期關注的議題與優勢，透過互補方式，全面回應選民與民眾需求。她重申，藍白合作將秉持「開大門、走大路」原則，在對等、民主及追求最大勝選目標的前提下推進，並以人民福祉為最終依歸。在制度設計上，鄭麗文說明，未來不論政策、提名或輔選，皆須經由兩黨正式民主程序，並由國民黨最高決策機構中常會通過後，方能定案。她指出，合作協議涵蓋多個面向，首先是共同政策與願景，作為對選民的承諾；其次為外界高度關注的提名合作機制。針對2026年地方選舉布局，鄭麗文表示，合作範圍涵蓋縣市長、鄉鎮市長及縣市議員等各級選舉，其中以縣市長選舉為重中之重。目前在宜蘭、新北及嘉義等地，兩黨皆已有提名人選，後續將透過協商機制整合。她說明，雙方將成立「兩黨協商工作小組」，各自推薦3名代表參與。國民黨方面，將由副主席兼秘書長李乾龍領軍，並由副秘書長李哲華及文傳會主委尹乃菁組成協商團隊。除中央層級外，也會視各縣市情況，邀集在地候選人團隊、地方黨部主委及地方重要人士參與討論，以完整蒐集各方意見，凝聚共識並制定細節與時程。鄭麗文指出，協商機制原則上將以民調作為重要依據，相關細節則依各選區特性調整，並尊重兩黨及候選人意願進行協調。在鄉鎮市長及議員層級，也會依各地政治生態，採取最務實安排，以達成最大勝選效果。此外，她表示，除提名合作外，雙方未來也將推動聯合輔選機制，對共同支持的候選人進行整體選戰規劃與資源整合。她並提到，目前已有成功案例，包括基隆市與苗栗縣的藍白聯合治理模式，透過跨黨派合作，延攬優秀人才進入執政團隊，形成良好示範。鄭麗文強調，藍白合作協議涵蓋政策、提名、輔選及聯合治理等多面向內容，並感謝雙方幕僚在短時間內密集協商，累積高度互信與善意。未來將持續在此基礎上推動合作，同時嚴格遵循兩黨內部民主決策程序，藍白合作將回應台灣民意的需求與期待，目標不僅是贏得2026年地方選舉，更要為2028年中央執政布局奠定穩固基礎。