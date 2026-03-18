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台中高檔燒肉店，主打頂級和牛的「和牛EMPEROR」日前爆發食安醜聞，被控竟將過期神戶牛重新料理後端上桌，還以每客2700元高價販售，引發外界一片譁然，然如今案情卻再度迎來反轉！案件進入審理後，原本全盤否認的3名日籍幹部，昨（台中地院）開庭時態度大轉彎，當庭認罪，並承諾願意賠償，爭取從輕量刑與緩刑機會。檢方調查指出，天樂公司社長坂本拓也自民國113年9月起經營該店，由其弟坂本斗志擔任負責人，並由久保擔任店長、山添負責料理。該店於113年10月購入一批神戶牛，保存期限至同年12月3日，惟3人明知肉品已逾期，仍將其加工製成餐點「神戶牛帝王莎朗」，對外販售給消費者食用，共計29人受害。檢方認為，3人以高價販售過期肉品，且餐廳對外宣稱主打頂級和牛，足以使消費者陷於錯誤，進而購買餐點，涉犯加重詐欺罪，因此將坂本斗志、久保、山添及天樂公司一併提起公訴，並建請法院從重量刑。不過，在偵查階段，3人均否認犯行，辯稱當時店內神戶牛缺貨，實際提供為鹿兒島牛肉，並已告知消費者替代情形；此外，事發後仍在社群平台發文否認，甚至揚言提告媒體，引發外界批評態度不佳。案件進入審理後出現轉折。台中地院昨開庭時透過日語通譯進行審理，法官當庭詢問是否認罪，坂本斗志、久保及山添均改口坦承犯行，對起訴內容不再爭執。辯護人表示，3人願意與消費者進行和解，並同意繳回全部犯罪所得，盼法院從輕量刑並宣告緩刑。庭訊中亦有被害消費者到場陳述，指出至今未曾接獲被告主動聯繫，希望能獲得合理賠償與正式道歉。對此，坂本斗志等人當庭起身鞠躬致歉，辯護律師隨後提出每人3000元的和解方案，但遭質疑與實際消費金額落差過大。該名消費者表示，當次消費約2萬8000元，雙方最終未能達成共識。法官最後裁示，將本案移付調解庭，後續將針對賠償金額及和解條件進一步協商，全案仍待法院審理結果出爐。