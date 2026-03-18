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為早期發現肺癌，台灣自2022年推動低劑量電腦斷層（LDCT）公費肺癌篩檢。但有學者認為，大力推動的肺癌篩檢可能導致過度診斷或使民眾進行不必要手術。不過，健保署長陳亮妤也端出數據，從公費LDCT推動後的3年，肺部手術量並無明顯增長、而是持平狀態，且其中有92%最終確診肺癌，顯示大多數確實是惡性的。對於肺癌篩檢被認為過度診斷導致不必要手術一事，衛福部長石崇良今（18）日接受媒體聯訪時表示，對於結節的介入時機、哪些屬於惡性有其指引，因此手術上有無過度問題，會持續監測。陳亮妤則說，國健署的LDCT肺癌篩檢政策是從2022年7月開始，健保署盤點過去3年的肺部切除相關手術資料，從2023年至2025年手術人數分別為2萬1309人、2萬1378人、2萬1753人，約增加2%。若以手術細分，包括肺葉切除手術人數2023年4161例、2024年4193例、2025年4311例，約增加150例。肺分葉切除手術人數3年分別為3628例、3843例、4181例，約增加553例。至於楔狀切除手術人數為1萬3520例、1萬3342例、1萬3261例，減少約259例。陳亮妤指出，對於切除肺部相關手術患者比對過肺癌重大傷病卡，確診肺癌高達92%。不過，她也說，會再更嚴謹審視健保署、國健署的比對資料，因為現階段資料尚未完全串聯，需要確認哪些是透過公費篩檢發現、另外又有哪些是透過自費等途徑，加以釐清篩檢後的相關醫療行為。