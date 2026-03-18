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台北股市今（18）日開高震盪走高，開盤上漲92.71點、來到33929.28點，隨後站上34000點大關，終場上漲512.01點或1.51%，收在34348.58點，成交量為8969.61億元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.43點、來到322.46點，終場上漲8.38點或2.61%，收在329.4點，再創近26年新高表現，成交量為1797.42億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、力積電、華邦電、旺宏、台玻；個股成交值排行榜前五名為：台積電、華邦電、旺宏、力積電、華通。權值股多數走強，權王台積電以1900元開出，盤中最高來到1910元，終場上漲35元或1.87%，收在1905元，貢獻大盤指數就有284點；台達電盤中衝至1490元新天價，終場上漲25元或1.74%，收在1465元，貢獻大盤指數就有18點；鴻海則是逆勢走低，終場下跌2元或0.94%，收在210元。今日漲價概念股持續走高，PCB族群多檔亮燈漲停，包括凱崴、尖點、榮科、博智、德宏、定穎投控、楠梓電，其他個股也表現亮眼，柏承、景碩上漲逾7%，欣興、志聖、鉅橡、敬鵬上漲逾6%，台燿上漲逾5%。記憶體族群也有買單敲進，旺宏攻上漲停價143.5元，華邦電上漲逾3%，南亞科上漲逾1%，力積電上漲0.28%；模組廠更是掀起漲停潮，創見、廣穎、宇瞻、威剛、宜鼎、十銓、凌航攻上漲停板，至上、品安上漲逾3%。受到輝達GTC大會的帶動，相關族群也同步走高，矽光子概念股活蹦亂跳，智邦、環宇-KY、穩懋、光聖攻上漲停板，穎崴逼近漲停板，訊芯-KY上漲逾7%，聯亞上漲逾6%，IET-KY、台燿上漲逾5%。