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民眾黨中配立委李貞秀因國籍爭議未解，16日在立法院首度進行質詢時，慘遭內政部長劉世芳拒絕上台備詢；事後劉世芳面對媒體堵訪時，情緒明顯不悅，對記者表示「離遠一點，我覺得受到騷擾」，甚至被拍到怒瞪記者的畫面，掀起輿論熱議。對此，媒體人陳揮文直言，劉世芳犯下「媒體圈大忌」，並提議讓她罰站20分鐘。陳揮文17日在政論節目《新聞大白話》中談到，現場狀況並非記者衝撞官員，而是劉世芳主動碰撞麥克風。他指出，當時媒體排成一列等候發問，而站在其身邊的看起來大多都是女記者，原以為部長會停下回應，但劉世芳不僅未停步，還直接與麥克風發生接觸，反而指控記者騷擾，說法令人質疑。陳揮文強調，在新聞採訪現場，「麥克風牌與攝影機」皆為專業設備，隨意碰觸是媒體圈的大忌。他質疑，「到底是記者撞妳，還是妳去碰麥克風？」並批評劉世芳將情緒發洩在媒體身上並不恰當，如果有不滿，要就去罵國民黨立委，而不是對記者發火。陳揮文也進一步諷刺點名國民黨傅崐萁總召、民眾黨陳清龍總召，認為應集結62個立委的力量，對行政官員採取更強硬的監督手段。他甚至拋出激進建議：「把劉世芳叫上來，我不讓她回答，我有20分鐘，我就讓她罰站20分鐘！我要讓劉世芳嚐一嚐李貞秀的滋味！」