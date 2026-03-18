近三年來台灣每年平均有1.2萬名12歲（含）以下兒童在交通事故中傷亡，等於每天約有30名孩子因交通事故受傷或失去生命，每一個數字背後，都是一個家庭可能承受的傷痛，也提醒社會，兒童交通安全教育刻不容緩。全家便利商店連續六年攜手靖娟基金會，今年度自3月18日至5月12日推出「小黃帽交通安全公益計畫」零錢捐活動，以「一塊童行 全家交安前行」為標語，號召全民響應，為孩子打造更安全的成長環境。
六年深耕10萬兒童 店舖化身交安教育基地
自2020年起，「小黃帽計畫」，累積觸及超過10萬名兒童，將交安教育從校園延伸至社區。全家部長吳采樺表示：「在多年的合作中，全家扮演的角色已經從資金贊助者轉化為深度的推動者。像是『小小交安偵探隊』，我們結合全家社區據點的店舖優勢，由店長帶領周遭社區孩童一起走出教室，在熟悉的街道中，找出那些容易被忽略的潛在風險。」正如參與活動的周同學分享：「我有學到走斑馬線時不要衝動、要看紅綠燈，如果沒有時間的話，我們要等下一次再走去對面。」從孩子的視角，真實看見了生活中的交通風險。
在2025年的小黃帽交通安全童樂會中，最受喜愛的「歡迎光臨！全家交安小店長」活動，讓孩子透過補貨、結帳等情境模擬，學習辨識風險。參與活動的家長七七媽分享：「靖娟的活動跟日常非常有關係，藉由活動和遊戲規則，讓小朋友印象深刻。」顯示安全教育不僅深植孩子心中，更帶動了家庭互動與延伸學習。靖娟基金會執行長許雅荏強調：「安全需要在真實情境中反覆練習，才能成為本能。」今年計畫也特別強化交通安全三要訣：「駕駛要停等、穿越要專心、左右要看清」，期盼培養孩子辨識風險與自我保護的能力，讓交通安全成為生活中的自然習慣。
聯華食品也連續五年攜手靖娟基金會，推出「寶咔咔小黃帽公益限量包」於全家獨家販售，每售一包即捐5元，支持兒童交通安全教育。即日起至5/12，參加線上交通安全小測驗，就有機會抽中寶咔咔、全家禮券與小黃帽！
一塊零錢，可能改變一次事故的結果
透過全家APP捐款滿1,000元，還可獲得「過馬路夥伴系列－兒童直傘」一把及小黃帽一頂，限量200組送完為止。全家與靖娟邀請您「一塊童行 全家交安前行」，一起守護孩子平安長大。
資料來源：靖娟基金會
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自2020年起，「小黃帽計畫」，累積觸及超過10萬名兒童，將交安教育從校園延伸至社區。全家部長吳采樺表示：「在多年的合作中，全家扮演的角色已經從資金贊助者轉化為深度的推動者。像是『小小交安偵探隊』，我們結合全家社區據點的店舖優勢，由店長帶領周遭社區孩童一起走出教室，在熟悉的街道中，找出那些容易被忽略的潛在風險。」正如參與活動的周同學分享：「我有學到走斑馬線時不要衝動、要看紅綠燈，如果沒有時間的話，我們要等下一次再走去對面。」從孩子的視角，真實看見了生活中的交通風險。
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