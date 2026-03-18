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▲黃鐙輝（如圖）十分擅長投資，近期他變賣股票，換了大房，讓家人住得更舒適。（圖／記者邱曾其攝影）

瘋戲樂工作室 2026 年首檔音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》今（18）日舉辦彩排記者會。首度正式挑戰音樂劇舞台的黃鐙輝，在劇中一人分飾三角，又演又唱，戲外的他與老婆萁萁結婚近17年，感情依然甜蜜穩定。他在受訪時分享自己維持婚姻與搞定岳母「萁媽」的終極心法，一切的關鍵就在於替對方著想。面對眾人好奇的婚姻經營祕訣，黃鐙輝收起平常的搞笑形象，認真地表示絕對不是單純的順其自然，而是要懂得順勢而為和換位思考，「順其自然很可能會變成隨波逐流，那你會走到你不想要的地方。」黃鐙輝解釋，當另一半提出不同想法時，一定有對方的理由。如果永遠只堅持己見，結果就是無止盡的吵架；但如果能站在對方的立場思考，兩人就能順利一起走到想去的地方。他強調：「任何事情都會有不合，所以必須要站在對方立場稍微思考一下。」換位思考的哲學，黃鐙輝不僅用在老婆身上，也完美套用在岳母萁媽身上。萁媽不僅常幫忙帶小孩，甚至還會向他討年終獎金。被問到如何化解這些摩擦，黃鐙輝幽默笑稱：「如果沒有站在她的立場思考，我早就『打』下去了！」但他坦言，冷靜下來想，萁媽作為長輩，確實把孩子們照顧得無微不至，讓他能毫無後顧之憂地在外打拼、專心工作，「你接受了這個事實，家裡就有人顧，你不用擔心小孩。」黃鐙輝表示，不管是保母費還是紅包、年終獎金，只要在合理範圍內，他都當作是給岳母的孝親費，一家人自然能和樂融融。雖然在外是能獨當一面的男星，又大方買下大房子給家人，但黃鐙輝卻苦笑透露，自己在家裡其實根本零地位。他回憶，第一棟房子的時候，為了讓女兒學鋼琴，他甘願把自己的私密小電腦桌撤掉。如今好不容易換了更大的房子，小孩和老婆都有了專屬的寬敞空間，他原以為自己終於能重獲自由，沒想到空間全被家人的雜物塞滿，「我就只有我的床！而且雖然已經加大了，但每次要去睡覺時，床上都是貓，我還要小心翼翼地擠進去。」黃鐙輝無奈大喊：「我在家的地位比貓還低啊！」這次在《櫻子媽媽與她的三個男人》中，黃鐙輝將挑戰駐唱歌手、黑道小弟與日本客人三個截然不同的角色，甚至還要苦練帶有日本口音的國語，又唱、又演，頗具難度。演出將於4月3日至4月12日在台北表演藝術中心演出。全劇採雙卡司配置，並特別規劃舞台互動區座位，讓觀眾彷彿化身Sakura店的客人，親身體驗笑中帶淚的林森北路人生。