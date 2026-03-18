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▲方宥心（右）和黃鐙輝（左）挑戰演出音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》，帶觀眾體驗笑中帶淚的林森北路人生。（圖／記者邱曾其攝影）

瘋戲樂工作室2026年首檔音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》今（18）日舉辦彩排記者會。女主角方宥心與同劇演員黃鐙輝、凱爾、王為等人齊聚一堂分享排練幕後。話題也談到近期的全民話題股市，方宥心自曝曾在低點買進台積電12股，卻因為面子問題負氣賣掉，讓股海老手黃鐙輝忍不住現場開起理財小教室，告訴她其實不該賣掉，應該湊到1張才對。黃鐙輝也建議方宥心可以改進場0050（元大台灣），因為0050裡面就有台積電。方宥心苦笑回憶自己的經歷，她表示，當時台積電股價大約在400多元，完全不懂概念的她只買了12股試水溫，她以為是12張，沒想到跟旁人分享時被嘲笑，讓她一氣之下就把12股賣掉，後悔不已。「我那時候被笑之後，一生氣就把它賣掉了！」方宥心懊悔地說，自己當時不知變通，現在看著台積電股價狂飆，只能望盤興嘆。聽到這段經歷，黃鐙輝立刻點出盲點：「妳被笑完之後，應該要更生氣地把它湊成100股、200 股，而不是賣掉。如果留到現在妳就無敵了。」近年理財有成、順利換大房子的黃鐙輝大方分享投資心法。他表示，自己之前為了買房，把手上的股票全都變現，換房子讓家人住得舒適。對於方宥心想再進場的心願，黃鐙輝強烈建議不要單押台積電：「台積電雖然噴得最快，但如果台股反轉，它也是跌最快的。除非妳想承擔這麼高的風險。」黃鐙輝給出具體建議：「妳就持續買0050（元大台灣），因為0050裡面有一半就是台積電。從12股開始買起，慢慢累積資產配置。」除了理財話題，兩人在劇中也面臨極大挑戰。方宥心這次飾演劇中的「櫻子媽媽」，為了詮釋角色，她還特地田野調查，跟媽媽桑學習怎麼穿上開高衩的緊身旗袍，甚至連內褲都必須換成丁字褲以防走光。她笑說，真正的媽媽桑還特地花了20 鐘，親自指導她如何在不穿幫的情況下優雅坐下，「光是從站到坐，我就流了一身汗。」而首度挑戰音樂劇的黃鐙輝，不僅要分飾駐唱歌手、黑道小弟與日本客人三角，還要苦練帶有日本腔的國語。雖然事業得意，但他受訪時也忍不住大吐苦水，笑稱換了大房子後，空間全被老婆萁媽和小孩的東西佔滿，自己只剩下一張加大的雙人床，且床上還常常擠滿家裡的9隻貓，「我在家的地位比貓還低，睡覺還要小心翼翼怕壓到牠們。」音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》改編自金曲歌王許富凱《五木大学》專輯，將於4月3日至4月12日在台北表演藝術中心演出。全劇採雙卡司配置，並特別規劃舞台互動區座位，讓觀眾彷彿化身Sakura店的客人，親身體驗笑中帶淚的林森北路人生。