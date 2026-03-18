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為了強化全社會防衛韌性體系，總統府預定明召開「全社會防衛韌性委員會」，會中將提出三項專案報告，並採線上直播方式對外公開，向社會說明政府在防災、危機應變與國際合作方面的整體準備。府方人士今（18）日表示，「2026城鎮韌性演習」預計從4月一路推演到8月，並結合年度漢光演習，整合中央、地方與民間力量；他提及，今年新增的演練重點有無人機運送救災物資，盼有效率完成救援與調度。總統府明日召開「全社會防衛韌性委員會」，會中將提出三項專案報告，第一為「2026年城鎮韌性演習準備概況」，由國安會副祕林飛帆說明今年整體演習架構與政策目標；第二項，「中央聯合應變中心（CJEOC）演練規劃」，由政委季連成介紹中央政府在重大危機情境下的跨部會應變機制；第三項，「全社會防衛韌性國際合作與區域救災走廊建構」，由內政部劉世芳部長說明台灣如何透過人道救援與國際合作強化區域防災能力。在演習規劃方面，政府今年將推動「2026城鎮韌性演習」，整體演練時程從4月開始，並一路延續至8月，與年度漢光演習形成整合架構。相關單位指出，此次演習主要有三項政策目標，包括整合中央與地方政府及民間部門的應變能力、強化民防與災害防救體系功能，以及測試軍事行動與地方行政體系之間的協作機制。府方人士指出，今年這項演習預計從4月一路推演到8月，並結合年度漢光演習，目標是整合中央、地方與民間力量，建立更完整的國家危機應變體系。府方人士說，演習主要包含四大項目，包括中央聯合應變中心演練、全民防衛動員演習、關鍵基礎設施防護，以及防空避難演練，並會在各縣市陸續展開；此外，今年也新增新的演練重點，像是利用無人機運送救災物資，以及測試軍方和地方政府之間的交通管制協作，希望在災害或突發危機發生時，能更有效率地完成救援與調度。