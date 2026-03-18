我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨持續布局2026地方大選，傳出民進黨將在3月底徵召「美女刺客」黨發言人韓瑩出戰宜蘭市長，對此，韓瑩今（18）日證實，確實有收到地方徵詢意見，但尊重地方黨部提名作業。傳出韓瑩將返鄉參選宜蘭市長，挑戰連任市長的國民黨籍陳美玲；同時，韓瑩與宜蘭縣長參選人林國漳組成「宜蘭隊」，拉抬宜蘭選戰。對此，韓瑩下午於中常會後回應，確實有收到地方徵詢意見，尊重地方黨部相關程序、提名作業。至於參選是否與舅舅陳金德有關？韓瑩說，若有機會能回鄉貢獻，是非常好的事情，舅舅是政治上前輩，有機會會向他請教。37歲的韓瑩是行政院政務委員陳金德的外甥女，當初在陳推薦下，轉換跑道擔任民進黨發言人。韓瑩畢業後擔任多家電視台記者，目前就讀台灣大學經濟研究所。