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國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌上週六（14日）宣布四大共同政見，今（18）日上午再由雙方秘書長進入二度協商，針對宜蘭、新北、嘉義市等縣市整合，研擬「台灣民眾黨與中國國民黨2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」，經過兩黨決策機關台灣民眾黨中央委員會與中國國民黨中常會拍板將定採用「全民調」推出最強候選人。民眾黨秘書長周榆修指出，協議內容主要分為五大項：ㄧ、共同政策願景，二、縣市長提名合作機制，三、 縣市長提名整合之執行方式與評估指標，四、聯合輔選機制，五、選後合作治理。其中，第二條「縣市長提名合作機制」，雙方同意2026年地方公職人員選舉，採取「先提名、再整合、共同推舉一人」之方式進行縣市長合作；遵守現任者優先的原則，若現任者不連任或無現任者之縣市，兩黨得各自完成提名後，彼此整合原則以「民意調查」為主要依據，最終出線者，由雙方共同推舉代表參選並共同支持。第三條「民意調查與整合方式」，雙方議定縣市長候選人整合時，以民意調查決定人選，需先透過兩黨協商工作小組確認具公信力之民調機構、以與主要對手對比型式進行調查。該條文也清楚明訂未加權前樣本之性別、年齡別、教育程度別及行政區別，應通過「樣本代表性」檢定，結果應與母體無顯著差異，檢定值(P-value)應達到0.05 以下。其他如民調樣本數、抽樣方式及加權方法等具體執行方式及細節，由雙方另行議定之。具體民調執行細節，雙方同意得另訂作業辦法。第四條「聯合輔選機制」，雙方同意各推派三人代表組成「兩黨協商工作小組」，並成立「藍白聯合助選團」，規劃全國輔選行動。第五條「選後合作治理」，雙方合作地方縣市首長候選人當選時，建立合作治理模式，邀請雙方專業人才參與縣(市)政事務，落實合作治理、促進地方施政穩定與發展。全民調推最強候選人民眾黨中央黨部今日下午舉行「被民進黨壓垮的三明治世代」記者會，針對嘉義市、新北、宜蘭是否採全民調，民眾黨發言人回應張彤表示，「我們的民調就是朝全民調這個方向來做，朝這個方向來前進」，在兩黨的幕僚這幾天非常地積極，還有在磋商的這個過程當中，就是確定會以全民調的方式資料來前進。針對民眾黨嘉義市參選人張啓楷在廣播專訪中提到「如果都是國民黨這邊勝出的話，等於宣告藍白合破局」，張彤表示，其實也不是，因為這份協議他們簽署了之後，這一份協議在今天稍早中央委員會的時候，是先由周榆修秘書長來跟所有中央委員會的這些委員們要來報告這個事情。張彤表示，在會議中，民眾黨主席黃國昌有特別強調，其實這一次的簽這個協議，最大的大家的核心就是要推動聯合治理，所以有非常多的階段，所以是基於第一階段已經在上禮拜六跟大家清楚報告的這些政策，所以這些政策就是國民黨跟民眾黨共同來提出的，所以誰來執政，誰是擔任縣市首長的這個位子，媒體會非常關心，其實他們關心的是後續有沒有更多的人才，可以來廣大這個團隊，一起來組成一個最強的團隊來為民服務，才可以擺脫過去大家好像位置之爭，政治就是贏者全拿，他們就是要改變台灣這樣子現在的政治現況。張彤表示，協商小組是國民黨3位、民眾黨3位，其實一定會有的一個人，就是這個選區要來爭取的參選人，因為以新北為例好了，黃國昌就一定會是民眾黨推派的。 其中一名代表，那其他2個的話就是各自來組建團隊，就是看可能是黨中央，也可能是地方黨部的人都可能那這個因為這個協議在稍早前會中才通過，所以細節還沒有那麼快，那其實後續這3個地方的人選是怎麼樣，一個會清楚的來跟你講大家報告。針對民眾黨創黨主席在藍白合是否有扮演角色，張彤表示，柯文哲其實在他自己也表達得非常清楚，現在民眾黨的黨主席是黃國昌，現在就是黃國昌來授權給秘書長周雨修，還有黨團的主任陳智菡，以及副秘書長謝泊泓，然後來跟國民黨這邊來做對接。柯文哲的角色當然就是如果最後都按照這份協議走，願賭服輸，該怎麼樣就怎麼樣，確定之後的人選，當然基於藍白合作的立場，柯文哲絕對也是會非常樂意來幫各地的這些參選人來助選站談。