黃昏時美麗的「懸日」又要來了！據中央氣象署「2026年懸日預報」表示，周日至下周二（3月22日至3月24日），在台中市西區公益路連續3天都能看見懸日美景，在沒有雨勢影響的情況下絕不可錯過，下一次懸日則會在4月30日，於台北市忠孝東西路出現。
🟡「懸日」是什麼？
懸日又被稱為「曼哈頓懸日」，氣象署說明，懸日現象是指太陽在低仰角時，陽光穿過大氣層的路徑較長，顏色偏橘或橘黃，當太陽落下的位置「剛好在兩側高樓林立的街道底端」，形成金黃色樓景中間夾著太陽的景象，就是所謂的「懸日」。也成為許多攝影愛好者的追逐目標。
氣象署指出，周日至下周二連續3天，台中市西區公益路（民權路以西）將可見懸日美景，夕陽每日會比前1天早4分鐘運行到達街道，仰角也比前1天稍高，天氣晴到多雲，很適合觀賞。
🟡台中懸日觀賞時間
📌周日（3月22日）：傍晚5點48分到6點8分
📌下周一（3月23日）：傍晚5點44分至6點4分
📌下周二（3月24日）：傍晚5點40分到6點0分
老天爺賞臉 好天氣適合看懸日
天氣方面，氣象署預估，周日鋒面開始減弱，降雨主要集中在東半部、恆春半島，以及午後的山區，對台中來說影響不大，周日至下周二以多雲到晴為主，氣溫也較溫暖，不過要注意入夜後輻射冷卻帶來的低溫。
氣象署提及，台灣下一次可見懸日美景時間為4月30日至5月2日，位置在台北市忠孝東西路（新生高架以西），時間預估為4月30日傍晚5時56分至6時16分、5月1日傍晚5時53分至6時13分、5月2日傍晚5時50分至6時10分。
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懸日又被稱為「曼哈頓懸日」，氣象署說明，懸日現象是指太陽在低仰角時，陽光穿過大氣層的路徑較長，顏色偏橘或橘黃，當太陽落下的位置「剛好在兩側高樓林立的街道底端」，形成金黃色樓景中間夾著太陽的景象，就是所謂的「懸日」。也成為許多攝影愛好者的追逐目標。
🟡台中懸日觀賞時間
📌周日（3月22日）：傍晚5點48分到6點8分
📌下周一（3月23日）：傍晚5點44分至6點4分
📌下周二（3月24日）：傍晚5點40分到6點0分
天氣方面，氣象署預估，周日鋒面開始減弱，降雨主要集中在東半部、恆春半島，以及午後的山區，對台中來說影響不大，周日至下周二以多雲到晴為主，氣溫也較溫暖，不過要注意入夜後輻射冷卻帶來的低溫。
氣象署提及，台灣下一次可見懸日美景時間為4月30日至5月2日，位置在台北市忠孝東西路（新生高架以西），時間預估為4月30日傍晚5時56分至6時16分、5月1日傍晚5時53分至6時13分、5月2日傍晚5時50分至6時10分。