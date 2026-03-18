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▲前主委林靖冠與前縣議員林淑芬姊弟檔今（18）日共同發聲明，宣布退出民眾黨。（圖／翻攝自臉書）

民眾黨雲林縣黨部驚傳集體出走，由於民眾黨中央初選操作，因不滿民眾黨中央堅持讓捲入光電貪汙案的現任議員之子王竣毅參與初選，前主委林靖冠與前縣議員林淑芬姊弟檔今（18）日共同發聲明，宣布退出民眾黨；不料聲明一出，黨中央立刻致電「改徵召林靖冠」，讓林淑芬痛批，黨中央將選舉當兒戲，「傷害已造成，不再回頭。」民眾黨中央決定推林靖冠與王竣毅參與雲林縣第一選區議員初選，然而王竣毅之父、現任議員王又民，曾因涉及光電貪污案，一審遭判刑9年6個月、褫奪公權8年，讓林氏姐弟十分不滿，認為嚴重破壞社會對清廉政治與政治責任的期待。林淑芬、林靖冠今日共同發布聲明，宣布退出民眾黨，表示黨中央在雲林地方選務上的決策方向，已違背黨的清廉從政理念，就算初選贏了受到傷害也很大，經過長時間審慎評估後，2人決定提出退黨申請，並與多名幹部及數百名黨員一起退出民眾黨。不料退黨聲明發出後，黨中央立刻致電提出「改徵召提名林靖冠」，並要求撤回聲明，讓林淑芬直言，黨中央做法荒謬，先前多次溝通無效、協調未果，等當事人心死退黨才改口徵召，「這不是把選舉當兒戲嗎？」林淑芬強調，姊弟倆已拒絕提議，將堅持走清廉的路，弟弟林靖冠將以無黨籍身分參選到底，期盼民眾黨能回歸創黨初衷，重拾理性與公開透明的價值。