台南遠東香格里拉飯店表示，歡慶開幕17週年，之前推出「加價17元升等套房或早餐」住房專案引發熱度後，再推出第二波「慶周年‧83折特選尊榮」專案，主打入住高樓層景觀客房並享豪華閣貴賓廊半自助式早餐，還有傍晚Happy Hour享有雞尾酒等禮遇。

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台南遠東香格里拉飯店提到，「83折特選尊榮」專案以「住得舒適、吃得講究」為核心，安排旅客入住指定高樓層客房，享有開闊的城市景觀視野。白日可俯瞰遼闊景致，夜晚則在房內欣賞府城夜色。

「豪華閣貴賓廊」服務：專人辦理住房、退房，Happy Hour供應雞尾酒與小點

專案另一亮點為納入「豪華閣貴賓廊」服務。入住期間，旅客可享專屬樓層、專人辦理入住與退房；且貴賓廊於平常服務期間可享有精選飲品及點心，傍晚時段更加碼Happy Hour，供應雞尾酒與多款精緻小點無限量吃到飽。

▲台南遠東香格里拉飯店推「慶周年・83折特選尊榮」專案，主打高樓層房間且包含早餐，還有豪華閣調酒、點心吃到飽。（圖／台南遠東香格里拉提供 sltn.fareasternhotel.com.tw/tc/）
▲台南遠東香格里拉飯店推「慶周年・83折特選尊榮」專案，主打高樓層房間且包含早餐，還有豪華閣調酒、點心吃到飽。（圖／台南遠東香格里拉提供 sltn.fareasternhotel.com.tw/tc/）
而豪華閣貴賓廊早餐採半自助式（Semi-buffet）形式，除中西式餐點外，也有牛肉湯、虱目魚湯等台南經典風味選擇，每日菜色依季節時令輪替供應。

周年慶下殺83折  雙人入住每晚4192元起

「慶周年‧83折特選尊榮」專案適用入住日期至2026年5月31日，涵蓋母親節檔期。雙人入住每晚4192元起，等於每人每晚最低2096元。需另加10%服務費及5%稅金，實際房價依日期浮動。訂房撥打專線(06)702-8899或官網下訂平台

▲台南遠東香格里拉豪華閣貴賓廊於傍晚時段提供雞尾酒與輕食，住客可於舒適空間中享受悠閒時光。（圖／台南遠東香格里拉提供 sltn.fareasternhotel.com.tw/tc/）
▲台南遠東香格里拉豪華閣貴賓廊於傍晚時段提供雞尾酒與輕食，住客可於舒適空間中享受悠閒時光。（圖／台南遠東香格里拉提供 sltn.fareasternhotel.com.tw/tc/）
台南晶英再度攜手蔣勳老師  推三天兩夜住房專案

台南晶英酒店今年再度攜手和通文化藝術基金會，延續與美學倡導者蔣勳老師的藝文緣分，於館內一樓「書苑」展示長220公分、高51公分的《書法、詩(我願是...)》畫作，詩文原作《願》寫於1980年，蔣勳因緣際會提筆揮灑於宣紙，成就橫跨四十餘載的經典之作。

同時，台南晶英亦與位於市定古蹟水交社園區內的「和通蔣勳書房」合作，推出「眾生歡喜．歲月微光」三天兩夜連泊住房專案，台南晶英補充提到，水交社文化園區前身為日治時期「臺南海軍航空隊」宿舍居所，經臺南市文化局悉心修復與規劃，保留完整日式建築風貌和眷村生活記憶，現已成在地居民及旅人最愛造訪的文化景點之一。

園區內特別設置「和通蔣勳書房」，提供民眾親近文學的空間，台南晶英同步規劃「眾生歡喜．歲月微光」三天兩夜連泊住房專案，兩人成行入住寬敞16坪小西門套房，含兩日自助式早餐、晶英貴賓廊Happy Hours，並安排專車接駁前往書房參觀，加碼贈送蔣勳系列周邊商品。住房專案三天兩夜兩人成行，每人7999元起。

▲台南晶英酒店今年再度攜手和通文化藝術基金會，於館內一樓「書苑」展示蔣勳畫作，並有參觀水交社園區內的「和通蔣勳書房」的住房專案。（圖／台南晶英酒店提供https://member.silkshotelgroup.com/）
▲台南晶英酒店今年再度攜手和通文化藝術基金會，於館內一樓「書苑」展示蔣勳畫作，並有參觀水交社園區內的「和通蔣勳書房」的住房專案。（圖／台南晶英酒店提供https://member.silkshotelgroup.com/）
資訊來源：台南遠東香格里拉飯店台南晶英酒店

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