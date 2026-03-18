我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨前發言人蕭敬嚴登記黨內新北市議員初選，不過藍營內部不滿他頻上親綠政論節目，卻未幫黨或黨內其他政治人物澄清，反而還落井下石，要求他退選。國民黨今（18）日開中常會，傳出有黨內高層希望黨主席鄭麗文出手，勸退蕭敬嚴。不過國民黨文傳會主委尹乃菁轉述，鄭麗文認為不應由主席處理類似案件。尹乃菁表示，今天中常會確實有討論到蕭敬嚴，不過鄭麗文明確裁示，黨的考紀機制並非主席個人意志的延伸，也不是黨中央的「橡皮圖章」，而是必須依照既有制度運作。她說，相關案件處理將回歸黨內既有程序，不會因個別人士的言行而有所差別，一切均須依據制度與規章辦理，避免出現「因人設事」的情況。尹乃菁說，該案僅止於討論，鄭麗文也沒有任何裁示，沒有由主席直接指定交付特定單位處理，以免產生預設立場或外界誤解。她指出，即便是「交付研議」這類動作，本身也可能被視為帶有態度，因此在此案中，鄭麗文並未表達個人立場，而是完全依照黨的規章制度辦理。尹乃菁最後重申，國民黨在考紀處理上將堅守制度原則，確保程序公正與一致性，避免任何政治操作空間，並維持黨內運作的穩定與公信力。