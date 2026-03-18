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▲一圖看懂LINE免費版和付費會員的功能差異。（圖／AI製圖）

LINE Premium與免費版核心差異

1. 備份與換機

2. Premium相簿可存影片

▲LINE Premium相簿可以保留原始畫質、上傳影片等。（圖／官方提供）

3. LINE家族服務回饋

▲LINE Premium備份進階，照片、影片、文件都可備份不會過期。（圖／官方提供）

每月165元值得買嗎？

▲LINE Premium可以讓圖示更具個人化。（圖／官方提供）

LINE台灣官方證實，全新「LINE Premium」付費會員制最快本週就會上線，不少網友開始擔心「LINE是不是要全面收費了？」對此官方再三強調，原本發訊息、語音通話等基本功能都將維持免費，新制主要是針對需要進階功能的用戶所設計。究竟月繳165元的「LINE Premium」跟現有的免費版有什麼差異？《NOWNEWS今日新聞》一圖告訴你。根據官方提供的資訊，付費會員每月費用為165元，台灣預計將成為繼日本、泰國後，全球第3個導入此訂閱制的市場，官方也提供首月免費試用，用戶可隨時取消。升級亮點主要集中在「備份與跨裝置轉移」、「相簿與個人檔案升級」以及「LINE家族專屬回饋」三大面向：免費版LINE：且跨系統換機，iOS和Android系統轉移，可以保留的聊天紀錄有限制，無法完整備份到不同系統。LINE Premium提供最高100GB的雲端備份空間，支援全內容自動備份，包含照片、影片、語音等全都不怕遺失，且跨系統換機可「完整轉移」聊天與資料。免費版LINE相簿僅支援照片上傳，且一般聊天室的「記事本」將於2026年4月27日起停止上傳影片。LINE Premium相簿功能大升級，支援上傳原始畫質照片，還能將影片直接存入相簿，最多支援100支影片，每支上限5分鐘/200MB，總計可存放1000個檔案。同時，付費用戶可建立多達3組不同的個人檔案（針對工作、家庭、社交分流），且提供多款主題設計的App圖示與多樣字型供替換。此外，未來還規劃加入「訊息排程」與「無痕收回」等進階功能。免費版LINE僅享一般使用與一般優惠。LINE Premium串聯LINE生態系，每月可獲贈LINE購物50點、LINE旅遊100點、LINE禮物最高250元優惠券。此外，每月還可在LINE MUSIC自選3首音樂，用於設定LINE的專屬鈴聲或背景音樂。面對即將到來的訂閱制，不少用戶還在觀望，建議如果因為聊天室過期檔案而焦慮、有跨系統換機需求，或是需要大量上傳高畫質影片與照片到相簿中與親友共享，那麼LINE Premium的100GB備份及進階相簿功能將能大幅解決使用痛點。但如果目前免費版使用上沒有太多困擾的話，或許也不用急著升級成會員。