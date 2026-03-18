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▲專案小組昨（17日）於松山、中山及士林等地，展開掃蕩行動。（圖／北市刑大提供）

▲警方查扣作案用的拖吊車、被害人契約書、手機等物，全案依詐欺、恐嚇取財及組織犯罪等罪嫌移送偵辦。（圖／北市刑大提供）

雙北地區近期流竄惡質「拖吊蟑螂」！台北市刑大展開搜索，破獲一起「小崔拖吊」崔姓老闆以及徒弟蔡姓男子等人，分拆多家公司鎖定雙北及桃園地區車輛發生故障、急需救援的民眾，假借提供拖吊服務，實則在車輛上架後坐地起價，強索不合理的「天價」拖吊費。若車主拒絕支付，嫌犯便扣留車輛恐嚇逼迫妥協。警方初步清查，受害車主超過20人，不法獲利近百萬元。昨（17日）逮到蔡姓男子在內6人，另主嫌小崔早已逃亡海外。全案依詐欺、恐嚇取財及組織犯罪等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。據了解，「騰至拖吊」蔡姓男子及「東海拖吊」許姓男子等人，疑似脫離「小崔拖吊」後自立門戶。其犯罪手法極具計畫性，先在網路購買「專業道路救援」的關鍵字廣告後，大量誘使發生事故或車輛故障的慌張車主聯繫求助。當拖吊車抵達現場後，便利用話術讓車主在急迫下誤信合約，等到車輛一被拖上架，便巧立名目加收與市場行情嚴重脫節的暴利費用。若被害人質疑拒付，不僅會揚言行使「民事留置權」強扣車鑰匙或拒絕讓車輛下架，事後甚至還會將網站關閉換址藉此滅證，並威脅被害人不得報警提告，行徑相當囂張。案經警方長期蒐證，台北市刑警大隊會同松山、中山、士林分局及中壢、桃園等地警方組成專案小組，於昨（17日）兵分多路展開同步掃蕩行動。警方針對蔡嫌等人位於雙北的住處及據點進行搜索，成功拘提蔡姓主嫌等6人到案，並當場查扣3輛作案用的拖吊車、被害人契約書、手機、一把空氣槍及5萬餘元現金等證物。全案訊後依詐欺、恐嚇取財及組織犯罪等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，後續也將持續擴大清查有無其他受害者。北市刑大呼籲，民眾如有道路救援或拖吊需求，請參照台北市政府訂立相關指引，慎選合法合規業者。如遇到高額索費或遭扣車等不合理情形，立即報警處理；警方將即刻偵辦，並按個案情形通報相關目的事業主管機關依法稽查裁處。警方將持續秉持「打擊犯罪絕不手軟、嚴正執法絕不寬貸」之立場，全力守護臺北市治安與市民安全。