由於不滿韓國電子入境卡將台灣列為「CHINA（TAIWAN）」，我國外交部今（18）日宣布，1日起已依對等原則，將「外僑居留證」中原列「韓國」的名稱調整為「南韓」，並表示若持續未獲回應，將在「台灣電子入國登錄表」相關欄位對韓國的標示採取相應作為。我國外交部反制動作受到韓國媒體注意，不過，不少韓國網友在新聞底下的留言卻顯得搞不清楚狀況，紛紛疑惑「我們不是本來就是South Korea嗎？」、「South Korea不就是南韓嗎？」
外交部今日發布新聞稿，對於韓國政府的電子入境卡將台灣列為「CHINA（TAIWAN）」表達不滿，表示已持續向韓方提出嚴正交涉，要求儘速予以更正。外交部呼籲韓方秉持相互尊重與對等原則，正視台灣訴求。外交部指出，若31日前未獲回應，將在「台灣電子入國登錄表」相關欄位對韓國的標示採取相應作為，目前外交部已將台灣「外僑居留證」中原列「韓國」的名稱調整為「南韓」。
《韓聯社》報導引述了我國外交部的聲明，以及其他台灣媒體的相關報導，並且指出台灣從去年底就已提出類似抗議，而當時韓國外交部的回應是「正在綜合多項因素進行檢討」，並稱這不是「新的議題」，「我們將在既有的基本立場下妥善處理此事」。
而根據《中央社》報導，對於我國外交部最新反制作為，韓國外交部回應表示「已充分認知並留意台灣立場，會考慮各種面向同時就此問題協商」。
韓國網友分不清「韓國」與「南韓」的差別
不過，在《韓聯社》報導底下，許多韓國網友顯然分辨不出中文語境之中，「韓國」與「南韓」的差別，紛紛留言表示，「本來South Korea不就是南韓嗎？」、「在說什麼啊，我們本來就是South Korea啊，跟北韓區分開來不是更好嗎」、「而且，以前台灣本來就常常叫南韓而不是叫韓國啊」。
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《韓聯社》報導引述了我國外交部的聲明，以及其他台灣媒體的相關報導，並且指出台灣從去年底就已提出類似抗議，而當時韓國外交部的回應是「正在綜合多項因素進行檢討」，並稱這不是「新的議題」，「我們將在既有的基本立場下妥善處理此事」。
而根據《中央社》報導，對於我國外交部最新反制作為，韓國外交部回應表示「已充分認知並留意台灣立場，會考慮各種面向同時就此問題協商」。
韓國網友分不清「韓國」與「南韓」的差別
不過，在《韓聯社》報導底下，許多韓國網友顯然分辨不出中文語境之中，「韓國」與「南韓」的差別，紛紛留言表示，「本來South Korea不就是南韓嗎？」、「在說什麼啊，我們本來就是South Korea啊，跟北韓區分開來不是更好嗎」、「而且，以前台灣本來就常常叫南韓而不是叫韓國啊」。