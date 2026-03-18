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▲台灣球迷發現林襄再度登上國際，應援畫面於全世界播送。（圖／林襄臉書）

▲▼「費仔」費爾柴德（上圖）、台灣隊長陳傑憲出現在WBC冠軍賽後官方回顧影片中。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）於台灣時間今（18）日上午落幕，委內瑞拉隊以3:2擊敗美國隊，拿下球隊史上首座冠軍。冠軍戰前，官方播放一段賽事的回顧影片，不同於其他國家球員都有入鏡，中華隊疑似只有CT AMAZE成員林襄出現在片段，長度約2秒，球迷驚喜地說：「世界的林襄！」WBC決賽前播放的回顧影片中，幾乎以每個國家的球員、精彩片段為錦集，如日本隊為大谷翔平，韓國隊則是文保景，唯獨介紹中華隊時，沒有見到任何一位球員，唯獨代表台灣前往東京應援的啦啦隊女神林襄入鏡，大約出現2秒鐘，畫面為林襄放送甜美笑容、高舉雙手跳舞。台灣球迷發現林襄再度登上國際，應援畫面於全世界播送，紛紛表示：「台灣最紅的啦啦隊，也是WBC認證最紅的啦啦隊」、「台灣不愧為是啦啦隊界的MLB暨世界冠軍！林襄讚」、「世界襄」、「球技先不談，如果比啦啦隊，我們確實是世界冠軍」、「真襄！」不過也有不少球迷認為沒什麼好高興，此現象是否代表中華隊球員在國際能見度、影響力極低，「看到問號」、「這狀況不就是台灣人自己搞出來的嗎」、「球員不被在乎還一堆人說這樣很好！」對於自己出現在WBC決賽前播放的回顧影片中，林襄本人現身留言區回應：「感謝...」事實上，WBC官方在冠軍賽後的回顧影片，即出現台裔美籍好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）擊出全壘打，以及中華隊隊長陳傑憲在胸口比出「Team Taiwan」的片段，並沒有忽視台灣在經典賽中的優異表現。