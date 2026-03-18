中東戰火持續延燒，以色列18日對黎巴嫩首都貝魯特發動新一波空襲，兩處公寓的多個樓層被摧毀，還有一棟靠近市中心的建築遇襲，整棟倒塌。
據路透社報導，以色列對貝魯特的攻擊大多發生在真主黨控制的南部郊區，但自3月2日黎巴嫩被捲入伊朗戰事以來，以色列也對首都中心地區發動多次攻擊。
當地時間18日凌晨1時30分，以色列空襲摧毀貝魯特祖卡克布拉特區（Zuqaq al-Blat）1棟公寓的數個樓層。而在附近的巴斯塔區（Basta），另1場空襲也炸毀了1棟建築的至少2個樓層。
大約凌晨5時30分，以軍另一次威力更大的襲擊摧毀了靠近市中心的巴楚拉（Bachoura）社區的一棟整棟建築。上週以色列也曾對該地區進行襲擊。
以色列在對巴楚拉空襲前，曾在社群媒體發布警告，稱要對該地區的真主黨設施採取行動，暫未傳出人員傷亡。但祖卡克布拉特、巴斯塔的空襲沒有預警，黎巴嫩衛生部稱，空襲造成6人死亡、24人受傷。
據黎巴嫩當局稱，自真主黨於3月2日加入支持德黑蘭的地區戰爭以來，已有超過900人在以色列的襲擊中喪生，超過100萬人被迫逃離家園。
自3月2日以來，以色列對真主黨控制的黎巴嫩東部和南部地區發動了更致命的空襲，黎巴嫩東部城市巴勒貝克遭到空襲，造成四人死亡。南部三個不同地點也發生空襲，造成十人死亡。
我是廣告 請繼續往下閱讀
當地時間18日凌晨1時30分，以色列空襲摧毀貝魯特祖卡克布拉特區（Zuqaq al-Blat）1棟公寓的數個樓層。而在附近的巴斯塔區（Basta），另1場空襲也炸毀了1棟建築的至少2個樓層。
大約凌晨5時30分，以軍另一次威力更大的襲擊摧毀了靠近市中心的巴楚拉（Bachoura）社區的一棟整棟建築。上週以色列也曾對該地區進行襲擊。
據黎巴嫩當局稱，自真主黨於3月2日加入支持德黑蘭的地區戰爭以來，已有超過900人在以色列的襲擊中喪生，超過100萬人被迫逃離家園。
自3月2日以來，以色列對真主黨控制的黎巴嫩東部和南部地區發動了更致命的空襲，黎巴嫩東部城市巴勒貝克遭到空襲，造成四人死亡。南部三個不同地點也發生空襲，造成十人死亡。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。