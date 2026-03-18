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民眾黨日前被控初選不透明，從前發言人李有宜、創黨元老朱蕙蓉，到台中北屯議員參選人陳諭韋、新竹樹下里長蔡志堅接連退黨，不料前主委林靖冠與前縣議員林淑芬姊弟檔，因不滿民眾黨中央堅持讓捲入光電貪汙案的現任議員之子王竣毅參與初選，今（18）日共同發聲明，宣布退出民眾黨；對此，王竣毅回擊，「如果林前主委對地方經營有信心，理應站上初選舞台接受檢驗，而不是在競爭開始前就選擇翻桌退場」。民眾黨中央決定推林靖冠與王竣毅參與雲林縣第一選區議員初選，然而王竣毅之父、現任議員王又民，曾因涉及光電貪污案，一審遭判刑9年6個月、褫奪公權8年，讓林氏姐弟十分不滿，認為嚴重破壞社會對清廉政治與政治責任的期待，發聲明宣布退黨。針對台灣民眾黨雲林縣黨部前主委林靖冠、林淑芬今日大動作宣布退黨，並抨擊黨中央、惡意抹黑黨內新世代，民眾黨雲林縣第一選區議員參選人王竣毅今日發表聲明強調，民眾黨的核心價值是「制度選才、民意優先」，絕非由少數把持權力的人私定人選。他誓言捍衛民主初選機制，絕不向政治霸凌低頭。王竣毅直言，林靖冠前主委有意參選雲林第一選區議員，身為資深黨務領導者，本應帶頭守護公平、公正的初選制度，如今卻因不願遵循「民主初選程序」，便打壓新世代、企圖抹殺年輕人參與公共事務的機會。王竣毅質疑：「如果林前主委對地方經營有信心，理應站上初選舞台接受檢驗，而不是在競爭開始前就選擇翻桌退場。」王竣毅表示，「制度存在的意義，是讓每一個人在公平基礎上競爭，而不是在不符合自身期待時，就選擇背棄」，創黨主席柯文哲目前正深陷司法迫害，即便面對政治清算，柯主席始終堅持程序正義、奮戰到底。身為追隨主席理念的新世代，王竣毅選擇在艱困選區傳承這份不畏強權、勇於改革的火種。他反問林前主委：「口口聲聲說要守護清廉，難道剝奪年輕人參選權、逃避民主程序，就是你口中的價值嗎？」王竣毅反擊，真正傷害政黨形象的，是那些不願面對競爭、轉身離去後卻反過來傷害民眾黨、中傷團隊的人。他強調，這場初選不僅是他個人的參選，更是守護民眾黨「新政治」理念的保衛戰。王竣毅表示：「林前主委可以選擇離開，但我選擇留下來。我會堅持到底，走完民主初選的每一哩路。」他提到，自己每天從清晨到深夜奔走基層，不敢絲毫鬆懈，因為年輕人參政沒有捷徑，只有用行動證明自己。我王竣毅承諾，我會用實力與政策贏得支持，捍衛民眾黨精神到底。