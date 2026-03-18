信義房屋根據最新聯徵資料統計發現，現在房貸族購屋偏好的房屋種類出現明顯變化，2009到2020年初房貸族購屋時，電梯大廈占比約50%，每兩位房貸族就有一個購置電梯大樓，接著購買電梯大廈的房貸族越來越多，2025年第四季房貸族購置電梯大廈的占比就高達71.6%，寫下歷史新高，每10位房貸族就有7位買電梯大廈，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德揭露背後原因，除了大樓產品受歡迎外，預售大樓交屋潮可能也是帶動原因。
電梯大樓更符合現代生活 居住更有品質
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，早年的透天厝、沒有電梯的公寓產品屋齡持續老化，現在民眾買房時都比較偏好大樓型產品，優勢包括有電梯不用爬樓梯，可能有保全與物管等服務，不用趕垃圾車、有人代收包裹，電梯大樓還有停車位等優勢，都符合現代人忙碌的生活習慣。
另外一層考量，同時間新的電梯大樓住宅品質也較佳，建築法規針對隔音、消防安全等更新，也讓電梯大樓多一點保障，有些大型社區甚至還有豐富公設等設施，像是游泳池、健身房、KTV、廚藝教室等種類繁多，雖然公設比與居住的成本較高，但顯然民眾對於電梯大樓選擇已經回不去了。
透天厝屋齡老、總價高 台北市公寓仍有人氣
統計顯示，2009到2020年初房貸族購屋時，電梯大廈占比約50%，2025年第四季共有2.67萬個房貸樣本，其中高達71.6%都是購置電梯大廈，平均鑑估的房價約為1510萬元，至於減少較為顯著的則是透天厝產品，5年前占比還有20%到25%，去年第四季則剩下14%，尤其中南部地區這幾年由透天厝轉電梯大廈的趨勢更明顯。一方面是透天厝可能屋齡老舊，要整理耗費資金，透天厝地坪大讓房價不見得有CP值，與缺乏管理與電梯等因素。
另外，沒有電梯的公寓類型產品占比也從10年前的13.3%，到去年第四季跌破10%剩下9.3%，曾敬德表示， 公寓產品實用面積大有CP值的現狀未改變，但越來越老與缺乏管理和電梯是一大現實問題，入住要整理也是一大筆開銷，不過台北市公寓仍相對有人氣，加上都更政策仍鼓勵推動，相對還是具備一定買氣。
資料來源：信義房屋、聯徵資料
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，早年的透天厝、沒有電梯的公寓產品屋齡持續老化，現在民眾買房時都比較偏好大樓型產品，優勢包括有電梯不用爬樓梯，可能有保全與物管等服務，不用趕垃圾車、有人代收包裹，電梯大樓還有停車位等優勢，都符合現代人忙碌的生活習慣。
另外一層考量，同時間新的電梯大樓住宅品質也較佳，建築法規針對隔音、消防安全等更新，也讓電梯大樓多一點保障，有些大型社區甚至還有豐富公設等設施，像是游泳池、健身房、KTV、廚藝教室等種類繁多，雖然公設比與居住的成本較高，但顯然民眾對於電梯大樓選擇已經回不去了。
統計顯示，2009到2020年初房貸族購屋時，電梯大廈占比約50%，2025年第四季共有2.67萬個房貸樣本，其中高達71.6%都是購置電梯大廈，平均鑑估的房價約為1510萬元，至於減少較為顯著的則是透天厝產品，5年前占比還有20%到25%，去年第四季則剩下14%，尤其中南部地區這幾年由透天厝轉電梯大廈的趨勢更明顯。一方面是透天厝可能屋齡老舊，要整理耗費資金，透天厝地坪大讓房價不見得有CP值，與缺乏管理與電梯等因素。
另外，沒有電梯的公寓類型產品占比也從10年前的13.3%，到去年第四季跌破10%剩下9.3%，曾敬德表示， 公寓產品實用面積大有CP值的現狀未改變，但越來越老與缺乏管理和電梯是一大現實問題，入住要整理也是一大筆開銷，不過台北市公寓仍相對有人氣，加上都更政策仍鼓勵推動，相對還是具備一定買氣。
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