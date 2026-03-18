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中東戰火持續延燒，總統暨民進黨主席賴清德今（18）日表示，政府已在第一時間啟動能源應變小組，全面掌握國際動態與國內儲備狀況，以「量足」、「價穩」為目標，而這兩個月的能源供應，已經百分之百到位。民進黨今下午召開中常會，賴清德在會中表示，對於近期中東動盪的局勢，可能影響國內能源供給情勢，政府已在第一時間啟動能源應變小組，全面掌握國際動態與國內儲備狀況，以「量足」、「價穩」為目標，全力確保能源供應安全與物價穩定。賴清德指出，台灣在能源進口上採取分散、多元的策略規劃，目前，這兩個月的能源供應，已經百分之百到位，行政院也提前啟動5月替代氣源調度作業，並從6月起增加美國進口氣源量，來滿足國內能源需求。在油價方面，賴清德說，政府已啟動專案平穩機制，吸收六成油價漲幅，降低國際油氣價格波動對國內民生的衝擊。賴清德強調，政府將持續關注中東情勢發展，密切掌握國際油氣市場與國內能源儲備狀況，確保社會運作無虞。