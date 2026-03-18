我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《金融時報》報導，中東衝突升溫正讓貨櫃航運陷入混亂，尤其荷姆茲海峽形同受阻、紅海安全風險再起後，航商不僅暫停部分訂艙、改道避險，還大幅加收附加費，甚至將原本運往中東的貨櫃轉丟到其他港口，額外成本再轉嫁給客戶。對不少託運人來說，如今的中東航線已經近乎失序，整個市場宛如「西部荒野」。報導指出，杜拜重要樞紐港傑貝阿里港也因空襲碎片引發火警，進一步導致取消靠港與貨物轉移，讓原本就緊繃的區域物流網路雪上加霜。包括MSC、馬士基、達飛海運與赫伯羅德等大型航商，都已告知客戶，保留援引一項19世紀條款的權利，也就是可在最近可用港口卸貨，後續費用由貨主自行承擔。實務上，已有貨櫃原定運往中東，最後卻被丟在印度的那瓦舍瓦港，或改卸在阿聯酋的豪爾費坎港，客戶除了得自行處理倉儲、進口與轉運，還得承受時程失控的風險。此外，部分中東航線的貨櫃運費已飆漲到原本的4倍，主因除了戰爭風險保費上揚，也包括燃油附加費大增。一只原本從英國運送家當到杜拜傑貝阿里港的20呎貨櫃，過去運價約1500美元，如今已逼近6000美元。相較之下，全球主要幹線運價雖有上漲，但幅度還未重演疫情期間失控。以上海至北歐航線為例，上周每20呎櫃運價僅上升約11%至1618美元，仍遠低於疫情期間接近8000美元的高點。不過，波灣相關航線明顯更劇烈，顯示衝擊目前仍集中在中東周邊供應鏈。除了海運費飆升，航商也開始全面加收燃油附加費。由於油市供應受擠壓，船用燃油價格走高，馬士基、達飛、赫伯羅德與MSC等業者，已對3月稍晚啟程的長程航線，每20呎櫃加收約160至400美元不等的附加費。航運顧問也指出，過去燃油附加費通常依航線距離與船型個別計算，但這次不少業者幾乎是跨航線普遍加價，反映整體營運成本與風險同步上升。產業界認為，衝擊最直接的就是對時效與溫控要求高的貨種。像是歐洲出口到中東的新鮮蔬果，目前只能盡量先運到鄰近地區，再靠陸運送入海灣國家，但跨境通關、車輛調度與文件更改都增加難度，成本也被層層墊高。清真肉品與活體牲畜運輸同樣面臨改道問題，部分船隻已改走沙烏地阿拉伯港口，整體物流安排明顯更複雜。