連續兩年奪得米其林一星殊榮的高雄「雋Gen」中餐廳宣告，開春後邀請米其林一星認證的北京富臨飯店之主廚李雲浩，入主擔任雋中餐廳的行政總廚。李雲浩入行30年，擁有「帝王蟹26吃」絕活，也是「阿一鮑魚」關門弟子。本季最新菜單，尤以海味的細膩處理最是令人驚艷。新一季套餐每位2680元+10%，更有單點菜色將首度面客。
李雲浩的廚藝生涯始於利苑酒家，又輾轉任職於美心皇宮、香港鴻星會等香港知名食府，北上發展後，先後在上海公館、北京大宅門等高端餐飲場所擔任出品總監，更曾掌舵上海知名粵菜餐廳璽粵軒，「帝王蟹26吃」絕活，一度在美食節目中驚豔四座，且他更是粵菜靈魂調料「XO醬」的發明團隊者之一。
阿一鮑魚關門弟子 富臨飯店北京分店主廚
2021年底，由「鮑魚大王」楊貫一先生創立、蟬聯香港米其林三星多年的傳奇食府「富臨飯店」要設立北京分店，李雲浩成為駐店主廚，不僅複刻了香港總店的經典港派風味，更在他的帶領下，讓富臨飯店成為「京城富人飯堂」的代名詞。
2026年初，李雲浩師傅與高雄國城建設旗下萬象餐飲簽定合約，順利加入高雄米其林一星 雋Gen中餐廳團隊。於本季推出三套套餐，包含入門的「啟」套餐、富底蘊的「融」套餐，還有客製化的「隱」套餐，新套餐每套每位2680元+10%起跳。
食材嚴選 雞湯選用「獨頭蒜」發酵成的黑蒜
菜色融合海陸精華，像是擔負暖胃效果的首道湯品「黑蒜菜膽燉烏雞」，堅持選用以罕見「獨頭蒜」發酵成的黑蒜，搭上烏骨雞、娃娃菜，喝起來滋補卻清鮮盈口。還有令人眼睛為之一亮的「乾燒大海蝦」，個頭碩大的海蝦本身就鮮甜，搭著肉碎與酒釀炒製的醬料，每一口吃來都飽口而滿足。
主食的「梅菜慢燉牛肩肉附白飯」是選用牛肩肉，結合了輕炸過後的惠州甜梅菜葉，以文火慢煲，淬出濃郁豐淳的肉香與甜梅菜醇厚的香氣。再有「濃湯絲瓜煮魚腐」，用魚骨熬化的濃白湯頭裡，是細膩手法巧妙以魚肉、蛋白等製作出的魚腐，有著如棉花糖般的滑嫩又輕盈的獨有口感，配上鮮甜絲瓜，歐美人愛用的「Comfort food（療癒美食）」一詞，拿來形容此道中式料理甚為貼切。
「雋Gen」中餐廳首次推出單點菜 首推「雙味乳鴿」必點
新氣象的「雋Gen」中餐廳，更有別於以往僅供應個人套餐方式，此季開始供應了許多單點大菜，最具代表性的一道，就是「雙味乳鴿」，以傳統玻璃脆皮乳鴿為基礎，精選12～18天的乳鴿，鴿腿內鑲入以火腿賦味的燕窩，繁複功法讓乳鴿皮薄脆，裡頭鮮嫩帶彈性；而鴿胸肉則結合剁成蓉的雞肉，香煎又輕炒，尤其淡淡青花椒提出香氣，多層次風味令人驚艷。
李雲浩的「龍騰四海」更是將龍蝦做出兩種吃法：以精熬龍蝦湯蒸製鮮活龍蝦肉與蛋白，彈牙的大塊龍蝦球在蝦湯與蛋白的襯托下鮮味更足；另一吃則是將龍蝦肉切丁，搭配爽脆的蔬菜丁快炒，盛於精巧的舟形小盞之上。
就連餐後糖水也跳脫傳統杏仁茶、芝麻糊的窠臼，有南瓜露、開心鬼口水等獨特的食材製作，活潑的色彩亮麗上桌，李雲浩表示，真正的傳承不在於固守不變，而在於理解傳統的核心后，用當代的食材與審美與之對話。
▪️店家資訊
店名：雋Gen中餐廳
地址：高雄市前鎮區復興四路8號
電話：07-338-4885
線上訂位：inline平台
台北亞都麗緻「巴黎廳」也推新菜 大量運用鮮蔬、貝類與蘆筍
推出春季新菜單的還有台北亞都麗緻大飯店「巴黎廳1930 x高山英紀 Paris 1930 de Hideki Takayama」，春季菜單「Spring’s First Bloom‧An Emerald Awakening：春之初綻」將餐盤視為冬末春初的大地，以純白作為序幕，在尚未完全消散的寒意中輕輕繪上象徵生命力的嫩芽與綠意，將春日過渡的氣息化為端上餐桌的風景，演繹出生機盎然的季節意象。
菜單中大量運用鮮蔬、貝類與蘆筍等當季食材，以生嫩、脆響、微苦、至甜、洋鮮滋味描繪屬於這個季節的感官地圖，從第一道開幕小點到壓軸甜點，每個細節都在呼應「從冬入春」這段萬物甦醒的微妙轉換。包含前菜中的「透抽‧白花椰‧魚子醬」、「竹筍‧蕪菁‧海苔‧油菜花」再到「白蘆筍北海道干貝」、壓軸主菜「炭火燒鴨胸」等。即日起官網訂位平台即可預約。
資訊來源：雋Gen、台北亞都麗緻大飯店
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2021年底，由「鮑魚大王」楊貫一先生創立、蟬聯香港米其林三星多年的傳奇食府「富臨飯店」要設立北京分店，李雲浩成為駐店主廚，不僅複刻了香港總店的經典港派風味，更在他的帶領下，讓富臨飯店成為「京城富人飯堂」的代名詞。
2026年初，李雲浩師傅與高雄國城建設旗下萬象餐飲簽定合約，順利加入高雄米其林一星 雋Gen中餐廳團隊。於本季推出三套套餐，包含入門的「啟」套餐、富底蘊的「融」套餐，還有客製化的「隱」套餐，新套餐每套每位2680元+10%起跳。
食材嚴選 雞湯選用「獨頭蒜」發酵成的黑蒜
菜色融合海陸精華，像是擔負暖胃效果的首道湯品「黑蒜菜膽燉烏雞」，堅持選用以罕見「獨頭蒜」發酵成的黑蒜，搭上烏骨雞、娃娃菜，喝起來滋補卻清鮮盈口。還有令人眼睛為之一亮的「乾燒大海蝦」，個頭碩大的海蝦本身就鮮甜，搭著肉碎與酒釀炒製的醬料，每一口吃來都飽口而滿足。
新氣象的「雋Gen」中餐廳，更有別於以往僅供應個人套餐方式，此季開始供應了許多單點大菜，最具代表性的一道，就是「雙味乳鴿」，以傳統玻璃脆皮乳鴿為基礎，精選12～18天的乳鴿，鴿腿內鑲入以火腿賦味的燕窩，繁複功法讓乳鴿皮薄脆，裡頭鮮嫩帶彈性；而鴿胸肉則結合剁成蓉的雞肉，香煎又輕炒，尤其淡淡青花椒提出香氣，多層次風味令人驚艷。
▪️店家資訊
店名：雋Gen中餐廳
地址：高雄市前鎮區復興四路8號
電話：07-338-4885
線上訂位：inline平台
台北亞都麗緻「巴黎廳」也推新菜 大量運用鮮蔬、貝類與蘆筍
推出春季新菜單的還有台北亞都麗緻大飯店「巴黎廳1930 x高山英紀 Paris 1930 de Hideki Takayama」，春季菜單「Spring’s First Bloom‧An Emerald Awakening：春之初綻」將餐盤視為冬末春初的大地，以純白作為序幕，在尚未完全消散的寒意中輕輕繪上象徵生命力的嫩芽與綠意，將春日過渡的氣息化為端上餐桌的風景，演繹出生機盎然的季節意象。
菜單中大量運用鮮蔬、貝類與蘆筍等當季食材，以生嫩、脆響、微苦、至甜、洋鮮滋味描繪屬於這個季節的感官地圖，從第一道開幕小點到壓軸甜點，每個細節都在呼應「從冬入春」這段萬物甦醒的微妙轉換。包含前菜中的「透抽‧白花椰‧魚子醬」、「竹筍‧蕪菁‧海苔‧油菜花」再到「白蘆筍北海道干貝」、壓軸主菜「炭火燒鴨胸」等。即日起官網訂位平台即可預約。