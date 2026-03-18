2026年3月20日（週五）即將迎來節氣春分，這一天是農曆二月初二恰巧也是土地公生日、民俗「龍抬頭」等好日子同時登場的一天。對此，命理專家艾菲爾老師表示，3月20日龍抬頭這一天很適合「剪頭髮」，可以掃去霉運、讓運勢蓬勃發展，此外也盤點了龍抬頭必吃的6種食物，還有各生肖好運色系全部看！
二月二「龍抬頭」由來！步入生機勃勃年度新篇章
艾菲爾老師表示，農曆二月初二。這一天，在民俗中被稱為「龍抬頭」，此時正值二十四節氣中的「春分」，晝夜平分，陽氣由地下噴薄而出，雨水漸豐，預示著春耕的開始。與此同時，這天也是「福德正神」（土地公）的千秋聖誕。
龍代表著皇權與降雨的天神，而土地公則是守護基層農作與財富的福神，雙神護佑交織在一起，使得這一天成為一年中最重要的祈福轉運日，象徵著萬物從冬眠中徹底驚醒，正式步入生機勃勃的年度新篇章。
「龍抬頭」記得剪頭髮！招來好運、掃去霉運一次達成
艾菲爾老師補充，在民間習俗中，正月是不動剪刀理髮的，因此農曆「二月二」成了人們爭相修整儀容的首選日子。
因此在龍抬頭這天理髮被稱為「剃龍頭」，藉著龍抬頭的陽剛之氣，剪去過往一年的頹廢、晦氣與「霉運」，象徵從頭開始、煥然一新，換得「鴻運當頭」，助長個人運勢蓬勃發展，確保整年都能紅紅火火。
3月20日龍抬頭記得吃這些食物！吉祥寓意一次看
艾菲爾老師也提到，龍抬頭當天的飲食被賦予了神聖的名稱，被稱作「吃龍食」，每吃一口都是在吸納龍氣，完整寓意如下：
吃麵條（龍鬚）
麵條細長，寓意「順心如意、長壽綿延」，祈求一整年條理清晰、辦事順遂。
吃餛飩（龍眼）
餛飩圓潤，寓意「目光如炬、慧眼識珠」，保佑學業與事業能洞察先機。
吃水餃（龍耳）
水餃形似耳朵，寓意「耳聰目明、福報在耳」，讓好消息、好機會不漏接。
吃春餅（龍鱗）
春餅層層疊疊如鱗片，象徵「護佑加身、富貴圓滿」，能防小人並鞏固財庫。
吃米飯（龍子）
米粒飽滿，象徵「子孫滿堂、五穀豐登」，代表事業與家庭皆有豐碩的果實。
吃爆米花（金豆開花）
傳說中「金豆開花，龍王升天」，寓意「貴人提拔、財源滾動」，象徵財富在瞬間爆發、好運大開。
龍抬頭最佳祈福時刻！記得早起向青龍祈願
艾菲爾老師表示，春分節氣3月20日這一天，東方屬木，是青龍星宿升起的方位，也是生機最旺的方向。
春分轉運法：建議在3月20日清晨（最好是卯時，5:00-7:00），面向東方靜心吐納，感受晨曦的能量。
祈願方式：在心中默念心願，或向掌管春季的青龍大神祈求身體健康、事業突破。藉由春分「晝夜平衡」的磁場，最能達到身心靈的平衡與平靜。
十二生肖春分後「好運色彩」
春分過後，五行氣場轉動，根據生肖屬性選擇對應的顏色穿搭或配飾，能更精準地銜接龍抬頭的強大能量：
生肖鼠：珍珠白、湖水藍
淨化思緒，助於在混亂中找到商機。
生肖牛：亮橙色、大地色
增強行動力，讓穩紮穩打的努力獲得回報。
生肖虎：墨綠色、青翠色
契合春季木氣，事業如虎添翼，靈感迸發。
生肖兔：櫻花粉、薰衣草紫
提升人緣魅力，化解摩擦，迎來貴人相助。
生肖龍：正紅色、金黃色
能量加持，自信倍增，展現王者風範。
生肖蛇：銀灰色、淺綠色
保持低調睿智，在變動中守住財庫。
生肖馬：亮黃色、葡萄紫
大放異彩，助長事業格局，迎來大紅大紫的貴人運。
生肖羊：咖啡色、米白色
穩定心神，利於家庭和睦與內部管理。
生肖猴：天藍色、金屬銀
靈活應變，能將複雜的人際關係化繁為簡。
生肖雞：土黃色、古銅色
腳踏實地，適合進行長遠的理財規劃。
生肖狗：磚紅色、深灰色
守護能量，增強職場耐力，防範競爭者。
生肖豬：草綠色、純白色
煥發活力，適合開展新計畫或旅遊散心。
資料來源：艾菲爾老師
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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艾菲爾老師表示，農曆二月初二。這一天，在民俗中被稱為「龍抬頭」，此時正值二十四節氣中的「春分」，晝夜平分，陽氣由地下噴薄而出，雨水漸豐，預示著春耕的開始。與此同時，這天也是「福德正神」（土地公）的千秋聖誕。
龍代表著皇權與降雨的天神，而土地公則是守護基層農作與財富的福神，雙神護佑交織在一起，使得這一天成為一年中最重要的祈福轉運日，象徵著萬物從冬眠中徹底驚醒，正式步入生機勃勃的年度新篇章。
艾菲爾老師補充，在民間習俗中，正月是不動剪刀理髮的，因此農曆「二月二」成了人們爭相修整儀容的首選日子。
因此在龍抬頭這天理髮被稱為「剃龍頭」，藉著龍抬頭的陽剛之氣，剪去過往一年的頹廢、晦氣與「霉運」，象徵從頭開始、煥然一新，換得「鴻運當頭」，助長個人運勢蓬勃發展，確保整年都能紅紅火火。
艾菲爾老師也提到，龍抬頭當天的飲食被賦予了神聖的名稱，被稱作「吃龍食」，每吃一口都是在吸納龍氣，完整寓意如下：
吃麵條（龍鬚）
麵條細長，寓意「順心如意、長壽綿延」，祈求一整年條理清晰、辦事順遂。
吃餛飩（龍眼）
餛飩圓潤，寓意「目光如炬、慧眼識珠」，保佑學業與事業能洞察先機。
吃水餃（龍耳）
水餃形似耳朵，寓意「耳聰目明、福報在耳」，讓好消息、好機會不漏接。
吃春餅（龍鱗）
春餅層層疊疊如鱗片，象徵「護佑加身、富貴圓滿」，能防小人並鞏固財庫。
吃米飯（龍子）
米粒飽滿，象徵「子孫滿堂、五穀豐登」，代表事業與家庭皆有豐碩的果實。
吃爆米花（金豆開花）
傳說中「金豆開花，龍王升天」，寓意「貴人提拔、財源滾動」，象徵財富在瞬間爆發、好運大開。
艾菲爾老師表示，春分節氣3月20日這一天，東方屬木，是青龍星宿升起的方位，也是生機最旺的方向。
春分轉運法：建議在3月20日清晨（最好是卯時，5:00-7:00），面向東方靜心吐納，感受晨曦的能量。
祈願方式：在心中默念心願，或向掌管春季的青龍大神祈求身體健康、事業突破。藉由春分「晝夜平衡」的磁場，最能達到身心靈的平衡與平靜。
十二生肖春分後「好運色彩」
春分過後，五行氣場轉動，根據生肖屬性選擇對應的顏色穿搭或配飾，能更精準地銜接龍抬頭的強大能量：
生肖鼠：珍珠白、湖水藍
淨化思緒，助於在混亂中找到商機。
生肖牛：亮橙色、大地色
增強行動力，讓穩紮穩打的努力獲得回報。
生肖虎：墨綠色、青翠色
契合春季木氣，事業如虎添翼，靈感迸發。
生肖兔：櫻花粉、薰衣草紫
提升人緣魅力，化解摩擦，迎來貴人相助。
生肖龍：正紅色、金黃色
能量加持，自信倍增，展現王者風範。
生肖蛇：銀灰色、淺綠色
保持低調睿智，在變動中守住財庫。
生肖馬：亮黃色、葡萄紫
大放異彩，助長事業格局，迎來大紅大紫的貴人運。
生肖羊：咖啡色、米白色
穩定心神，利於家庭和睦與內部管理。
生肖猴：天藍色、金屬銀
靈活應變，能將複雜的人際關係化繁為簡。
生肖雞：土黃色、古銅色
腳踏實地，適合進行長遠的理財規劃。
生肖狗：磚紅色、深灰色
守護能量，增強職場耐力，防範競爭者。
生肖豬：草綠色、純白色
煥發活力，適合開展新計畫或旅遊散心。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。