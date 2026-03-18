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今（18）日是太陽花運動12週年，當時學運領袖、現任國安會副秘書長林飛帆表示，假如12年前的太陽花運動沒有成功，今天台灣的國際經貿版圖或許會是完全相反的景況，甚至台灣的國際地位，可能也都天差地遠。「謝謝當時每一位站出來的台灣人，讓今天的台灣得以是世界的台灣！」林飛帆透過臉書表示，這12年，台灣走出單壓中國市場的極端風險，台灣整體「對外直接投資」從馬英九時期83.8%流向中國，降到現在只有3.75%流入中國，取而代之的是，台灣對美、歐、日及新南向國家的投資及出口都同步躍增。林飛帆提到，台商回流及外商重要大廠，即便在美國關稅政策變化下，仍持續加碼投資台灣，讓台灣成為國際供應鏈不可或缺的力量，這也讓台灣的經濟成長率來到去年的8.68%，以及今年主計總處預估可能上看的7.71%，股市衝破3萬4千點，不受到中國景氣低迷、經濟發展下滑的影響。林飛帆認為，假如12年前的太陽花運動沒有成功，今天台灣的國際經貿版圖或許會是完全相反的景況，甚至台灣的國際地位，可能也都天差地遠，「謝謝當時一起守住台灣的大家」。林飛帆說，3月23日將迎來台灣總統直選30週年，「這提醒我們，我們這個年輕的民主國家，進步了多少，以及我們現在所珍惜的一切，有多麼不容易；在經歷這麼多波折和考驗，仍能走到現在，屹立於世界」。「這段時間，我們可以一起思考，下一個30年，台灣要成為怎樣的國家！」林飛帆說，現在的台灣，已經是世界經貿與地緣政治板塊變化的核心，台灣不再只是被動回應世界變化的邊緣國家。林飛帆提到，對未來30年，應該要有信心，也要有野心，讓台灣有能力主動形塑世界的格局，成為驅動世界該往哪個方向走的關鍵力量，讓台灣成為一個更強大的台灣。林飛帆坦言，當前面對的局勢並不容易，在國內，部分政黨仍舊懷抱中國才是唯一解方的幻想，或是，在民主友盟和威權侵略者之間，台灣不應選邊站；在國際，國際衝突和中國的併吞野心都提醒大家，身為台灣人從來都不是一件容易的事，但「我們並沒有被動地坐等局勢變化，而是積極的採取行動，主動出擊，從關稅、國防、到全社會韌性，這也是民進黨政府和賴總統的態度」。