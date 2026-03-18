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▲北醫團隊評估，Boum手術與麻醉風險皆高於一般唇顎裂個案。（圖／北醫附醫提供）

一段跨越萬里的重生之路，從非洲馬達加斯來到台灣的6歲男童Boum因為雙側唇顎裂、左手併指和右腳發育不全等先天多重異常，從小進食、喝水或行走都有困難，在北醫經歷6個月的治療後，除了正常吃飯喝水，更能開心跑跳，而醫院為Boum準備了足球作為生日禮物，盼能帶著台灣的溫暖，返國後邁向足球員夢想。一位馬達加斯加的男童Boum因為雙側唇顎裂、左手併指與右腳發育不全等先天多重異常，也疑惑的詢問媽媽「為什麼我的嘴巴這樣？」不過，也因為Boum的病況複雜，無法在當地治療，台灣路竹會去年2月前往馬達加斯加義診時，評估決定安排至北醫附醫接受手術。北醫附醫由顱顏中心主任陳國鼎提到，Boum雙側唇顎裂、顱縫早閉，羊膜帶症候群導致左手手指併指與右腳發育不全，下肢沒有腳掌。除了外觀異常外，也面臨進食以及手腳行動能力的生存考驗。一般而言，唇裂與顎裂修補的黃金治療期為嬰兒出生後3個月及9至12個月內，陳國鼎表示，但受限於馬達加斯加的醫療資源且Boum居住偏遠地區，錯失最佳手術時機，再加上多重先天異常，手術與麻醉風險皆高於一般唇顎裂個案，對醫療團隊而言是一項相當艱鉅的挑戰。而Boum跟著在去年9月抵台，歷經11次門診及3次手術後，唇顎外觀與口腔功能皆明顯改善，不僅發音能力提升，也能正常進食與飲水；手部併指經分離重建後可進行基本抓握，右腳透過義肢裝設與復健訓練，也逐漸能穩定行走、跑跳。一路陪伴在旁的媽媽Rose回憶起當時治療過程，難掩驚喜地說，這樣的轉變「遠遠超出預期」，而Boum看著自己的變化，也常忍不住驚呼「WOW」。陳國鼎表示，醫療團隊在半年內完成3階段關鍵手術，包括雙側唇裂與顎裂修補、鼻部重建、左手併指分離重建，以及右腳羊膜帶鬆解手術，讓右腳得以裝配義肢。整體治療不僅著眼於外觀重建，更希望讓Boum恢復進食功能、改善發音清晰度，提升手部精細動作。同時透過義肢裝配與復健訓練，建立行走能力，讓Boum有機會像其他孩子一樣奔跑、玩耍，踢他最喜歡的足球，讓Boum後續的成長，不會再有心靈的創傷。「以前他常常哭著問我，為什麼嘴巴跟手長這樣，為什麼別人可以踢足球？」Rose透露，一直以來很擔心Boum遭受異樣眼光，因此總是寸步不離陪伴在旁。隨著Boum日漸長大，逐漸感受到與同齡孩子的差異而變得低落，讓她既心疼又不捨，也因此在得知有機會接受治療時，毅然決定陪著孩子遠渡重洋，希望為他爭取一個改變的機會。看著Boum的轉變遠遠超出預期，Rose形容母子都「超級開心」，也感謝各方協助，讓她在異鄉能安心陪伴孩子完成治療，而Boum的年紀已該上小學，如今終於有信心讓他走進校園，盼能盡快為他安排入學，展開新的生活。陳國鼎也說，顱顏與肢體重建並非治療的終點，未來隨著Boum成長，仍需持續追蹤語言發展、牙齒咬合及義肢調整情形，北醫附醫也已聯繫馬達加斯加當地義肢廠商，協助後續的保養與調整服務，提供Boum更多協助。