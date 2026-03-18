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伊朗證實最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）遭以色列擊斃，成為繼前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）後被擊殺的最高級官員。傳伊朗為了避免指揮體系癱瘓，每個職位都指定了3至7名繼任者。伊朗半官方媒體法爾斯通訊社報導，伊朗當局為所有高級政府職位和軍事指揮官，都已任命3至7名繼任者，為確保一旦發生任何事件，國家治理和軍事行動都能夠持續進行，不會遭受干擾。NEXTA tv報導，伊朗為多個重要職位任命3至7名繼任者，是為了在領導階層不斷遭到斬首攻擊、定點清除的情況下，確保整個體系不會癱瘓，「在德黑蘭，任何新的晉升都可能被認為是一種懲罰」，被列入繼任者名單宛如被寫上「死亡筆記本」。伊朗前最高領袖哈米尼在2月28日開戰當天就遭擊斃，拉里賈尼也在本月17日被以色列斬首，伊朗伊斯蘭革命衛隊巴斯基民兵組織（Basij force）指揮官蘇萊曼尼（Gholamreza Soleimani）也在同日被擊殺。以色列軍方表示，蘇萊曼尼的死對於伊斯蘭革命衛隊將是重大打擊，並誓言將繼續對伊朗軍方高階指揮官採取「斬首」行動。