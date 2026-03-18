我是廣告 請繼續往下閱讀

一名曾任職於台積電、月入高達15萬元的陳姓男子，2024年10月5日清晨，竟跑到新北市淡水區超商，大肆搜刮包括哈根達斯冰淇淋、多款便當與蛋糕在內的1066元食物，得手後未結帳便騎車離去。警方循線追查，陳男落網時竟還扯謊辯稱「機車早已失竊」試圖脫罪，遭員警當場查證系統打臉。士林地院審理後，認定陳男有多項前科、素行不佳且未賠償店家，依竊盜罪判處拘役30日，得易科罰金，全案仍可上訴。檢警調查，2024年10月5日清晨6時12分許，陳姓男子騎機車前往新北市淡水區某超商，隨手拿走貨架上的蔥燒牛肉餐盒、紅燒牛肉麵、沙茶豬肉炒麵、鹽水意麵、木瓜、越式牛肉粉，還有3個哈根達斯冰淇淋和3個起酥蛋糕，隨後他把這些總價1066元的食物，塞進自備的手提袋，沒付錢直接離開。店長盤點時驚覺多項商品憑空消失，調閱監視器後緊急報警處理。警方透過路口監視器以車追人，鎖定陳男所使用的機車與行蹤，然而，陳男落網後竟向員警辯稱機車早已遭人竊取，當天騎車的人並不是他。不過，員警當場清查車輛失竊報案系統，發現根本沒有該車的失竊紀錄，當場戳破陳男謊言，他才坦承犯行。判決指出，陳男擁有碩士高學歷，曾任台積電工程師並經營金融風控公司，月收曾達10到15萬元，卻擁有多項前科，這回又犯下竊盜案，被法官認定素行不佳。士林地院審理後，考量其雖有憂鬱症但未能補償店家損失，最終依竊盜罪判處拘役30日，得易科罰金。可上訴。