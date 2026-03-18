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談判細節：政治化的航道管理

許可制系統已悄然啟動

中國專家的謹慎態度

伊朗戰事持續延燒，影響荷姆茲海峽通行，衝擊能源市場。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗正與八個國家進行談判，提議在以人民幣結算石油交易的條件下，允許其船隻通過荷姆茲海峽。據悉，在有報導指出伊朗正考慮為人民幣貿易船隻開綠燈後，這些國家已主動聯繫德黑蘭尋求協議。CNN引述一名伊朗安全消息人士的話報導，指出伊朗正與八個非中東國家就一項提議進行討論，內容是為以人民幣交易的石油提供安全通行保障。該消息人士補充，除了維持目前的封鎖措施外，伊朗還在考慮更全面的計劃，以管理經由該海峽的海上交通。不過，報導並未透露這八個國家的具體名單。朝鮮日報引述專家報導，雖然目前尚無法確認此舉是否與人民幣結算直接掛鉤，但巴基斯坦與印度的船隻已在伊朗政府監管下成功穿越海峽。這些船隻沿著靠近伊朗海岸的路線航行，而這在正常情況下並非外國船隻常用航道。專家分析，伊朗似乎基於特定條件或利益，批准部分國家的船隻通行。戰略暨國際研究中心（CSIS）「亞洲海事透明倡議」副主任普雷特（Harrison Prett）表示，伊朗已實際上啟動了「荷姆茲控制系統」，不再以無人機、飛彈或水雷攻擊常規航道上的所有船隻，而是為盟友開闢新通道。摩根大通商品分析師卡內瓦（Natasha Kaneva）評論道：「這種情況建立了一套依賴與伊朗達成政治協議的海峽控制體系。」儘管此舉看似有利於人民幣國際化，但部分中國專家對此表示憂慮。中國人民大學國際事務研究所所長王義桅受訪南華早報表示，「雖然這是一項比全面封鎖更能獲得支持的務實措施，但也可能將中國捲入更廣泛的地緣政治緊張局勢中。」他補充，此計劃的影響力可能超越能源運輸，延伸至全球秩序與地緣穩定問題。另一位匿名外交專家則警告，政治反彈的風險可能超過潛在利益，「全球大部分石油貿易並非以人民幣定價。順應伊朗要求以求過境的國家或公司，實際上是在參與政治化行動，美國與以色列很可能採取政治反擊手段。」