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高雄房市329檔期在景氣低迷中仍力撐量能。根據高雄市房屋市場調查協會今（18）日公布資料，今年329檔期包括新成屋、預售屋、以及透天建案，總推案達3,273戶、總銷金額約638.6億元，較2025年同期的3,011戶與502.7億元，分別成長8.7%與27%。高雄市房屋市場調查協會理事長蔡博丞指出，今年房市氛圍依舊嚴峻，不少原訂預售案選擇延後進場，部分建案甚至轉為成屋銷售，以因應市場不確定性。在整體推案中，量能回升主因來自三大指標案撐盤，包括鼎宇「森花園」、遠雄「蘴靚」及國揚「鉑御」，三案總銷分別約90億元、140億元及120億元，占整體329檔期總銷比重逾五成。其中，成屋市場以鼎宇位於橋頭新市鎮的「森花園」為最大案，總戶數368戶，總銷約90億元，原預計於去年928檔期推出，延至今年329進場；預售市場則以遠雄楠梓「蘴靚」最受矚目，規劃686戶、總銷約140億元，預計5月銷售；另外，國揚農16特區「鉑御」則規劃415戶、總銷120億元。蔡博丞表示，今年329檔期雖出現年增，但整體仍處於相對低檔水位，市場買氣未見明顯回溫。農曆年後來客數與成交量仍偏低，後續是否能在3月或6月出現政策利多、帶動市場回升，仍有待觀察。此外，產品結構出現轉變，兩房產品減少，三房產品比例提高。蔡博丞分析，隨著打炒房政策影響，投資客逐步退場，市場回歸自住需求，不論首購或換屋族，多偏好三房產品，兼具自住與資產配置功能，預料將成為未來兩年推案主流。