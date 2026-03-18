隨著韓流席捲全球，韓國團體接力來台開唱，不只帶動逾3.2億元的演唱會觀光產值，更掀起一波粉絲朝聖「偶像同款美食」的熱潮，外送平台foodpanda今（18）日公布最新外送數據，揭露韓星來台必吃美食與手搖飲趨勢，其中IVE成員張員瑛打卡的「西瓜烏龍」訂單狂飆15倍，而演唱會後必吃的火鍋訂單也暴增近9成。
「張員瑛效應」太狂！同款手搖飲訂單翻15倍
根據foodpanda觀察，多款被韓星分享過的飲品，不僅在社群引發熱烈討論，更出現明顯的訂單成長。其中，人氣女團IVE成員張員瑛曾分享珍煮丹的「西瓜烏龍」，竟創下全台訂單年成長超過15倍的驚人紀錄。此外，去年周子瑜母親為演唱會準備的應援飲品「黑糖波霸鮮奶」，也成功帶動台南地區訂單成長近4成。
慶功續攤北市火鍋成長9成
演唱會結束後偶像都在吃什麼？數據顯示，台北市火鍋訂單在演唱會密集期間年增近9成，穩坐人氣王寶座，令人意外的是，「烤鴨」成為這波追星熱潮中的超級黑馬，受惠於《淚之女王》女主角金智媛來台低調品嚐享鴨，以及IZ*ONE出身的姜惠元在社群大讚對烤鴨的喜愛並直呼「一吃驚人」，帶動六都的烤鴨外送訂單顯著提升，美食之都台南市更創下接近2倍的驚人成長。
迎戰TWICE大巨蛋演唱會！專屬優惠碼一次看
看準韓國人氣女團TWICE即將於3月20日登上台北大巨蛋開唱，foodpanda也針對粉絲需求祭出應援商機，生鮮雜貨可直接訂購喉糖、DHC速攻藍莓精華等演唱會必備神物。即日起至3月31日，指定用戶訂購統一超商或全家便利商店滿299元，輸入優惠碼【補貨棒棒達】即可享88折，最高現折50元。
為了讓粉絲在家也能輕鬆享用偶像同款美食，foodpanda於3月25日至3月31日推出pandapro超級會員週。下訂指定餐廳滿349元輸入優惠碼【美食吃夠夠】享85折，最高折抵100元，另有指定用戶專屬的「PRO熱門商品65折」專區。此外，即日起至3月31日，pandapro會員還可免費領取LINE GO總價 650元優惠券，以及下訂王品集團指定分店滿499元輸入【王品棒棒達】可折抵100元等好康。
資料來源：foodpanda
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資料來源：foodpanda