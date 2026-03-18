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觀光天堂再爆爭議事件！印尼峇里島近期強力整頓外籍人士行為，警方逮捕3名歐洲旅客，指控他們涉嫌製作並散布色情內容，事件在當地引發高度關注。綜合外國媒體報導，峇里島警方3月17日表示，遭逮捕的是兩名法國籍男女與一名義大利男子。約瑟夫·愛德華·普爾巴指出，三人涉嫌透過色情影片與內容牟利，目前已被拘留調查。警方說明，相關嫌疑人恐面臨最高10年監禁的色情製作罪名，若涉及網路散布，還可能再加重最高6年刑期。案件仍在進一步調查中。儘管峇里島以印度教文化為主、對外國旅客相對開放，但印尼整體法律仍嚴格禁止色情內容的製作與傳播。當局強調，無論國籍，皆須遵守當地法律。近年來，峇里島頻頻傳出外國遊客違規事件。2025年英國成人影星邦妮·布魯就曾因相關調查遭驅逐出境；另有多名俄羅斯網紅因在神聖場所裸拍被遣返，引發社會關注。警方表示，本案起因於一段在社群平台瘋傳的色情影片。移民局接獲通報後於3月13日先在機場逮捕準備前往泰國的法國女子與義大利男子，數日後再於巴東縣逮捕另一名法國男子。當局強調，將持續加強執法，確保觀光發展不影響當地文化與法律底線。