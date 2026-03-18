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民眾黨立委李貞秀因其中配身份遭質疑，16日首度在立院質詢時，內政部長劉世芳拒絕備詢，讓李貞秀只能在台上對空氣質詢，讓民眾黨立法院黨團主任陳智菡兩度上台、咬耳朵救援；對此，民進黨台北市議員洪健益表示，李貞秀現在就是在演給民眾黨前主席柯文哲、中國人和美國人看，而陳智菡的行徑更是讓他無法接受。洪健益17日在《新聞面對面》中直言，李貞秀在中國大陸，如果只是一般市民，習近平不會派人去她家關心，「無非就是在演戲給美國人看：『我們中國的人民，到了台灣的國會，還可以質詢部長，我們是國內的事，所以你美國不要再干預我們』，不就是這樣的大外宣嗎？」，不知道柯文哲到底承諾了什麼事，但從提名開始，其實從頭到尾都在演戲。針對李貞秀進行質詢，但內政部長劉世芳拒絕上台，民眾黨立法院黨團主任陳智菡兩度上台、咬耳朵救援一事，洪健益表示，陳智菡一個黨團主， 就算要遞資料，用寫紙條就可以了，李貞秀看不懂國字嗎？洪健益直言，不要說監軍，這已經違反了議事規則，當了民意代表20年，「我沒辦法接受，重點你看那個影片，咬完耳朵以後，你們仔細看，她（陳智菡）站在旁邊不走，哪一個助理能站在委員質詢？議員的開會期間，助理都不能進去，拿資料都還要叫議事人員」。洪健益直言，不要說監軍，這已經違反了議事規則，當了民意代表20年，「我沒辦法接受，重點你看那個影片，咬完耳朵以後，你們仔細看，她（陳智菡）站在旁邊不走，哪一個助理能站在委員質詢？議員的開會期間，助理都不能進去，拿資料都還要叫議事人員」。