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民眾黨立委李貞秀因其中配身份遭質疑，16日首度在立院質詢時，內政部長劉世芳拒絕備詢，讓李貞秀只能在台上對空氣質詢；對此，國民黨桃園市議員凌濤直言，李貞秀的就職資格完全沒問題，但劉世芳想保官位，就要殺李貞秀到底，一定還有激情演出。凌濤昨日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，早上他跑行程時遇到很多新住民團體，團體裡有來自各國的，他們現在的處境真的很艱困，陸配感覺像被追殺，所以異常低調，然而過去民進黨在檯面上演抗中保台，其實私底下用很多資源去收攏人心，所以綠營只是在玩抗中牌，把陸配當成意識形態來操作而已。凌濤直言，他在影音上看到劉世芳，眼睛瞪大看前面，連眨眼、眼皮拉起來的速度都變慢了，一副就是高官的嘴臉，面相已經扭曲，「就是她最驕傲、她最棒，她靠山是賴清德，賴清德讓她胡作非為！」，所以前陣子傳出彰化縣長要來取代內政部長，劉世芳才會感到訝異，「劉世芳配合民進黨，亂整別人、亂整李貞秀，不就可以把官位坐得非常穩嗎？」所以劉要殺李貞秀殺到底，來保護自己的官位。凌濤強調，當初內政部跟中選會「核定」了李貞秀的參選資格、登記資格，過程是非常嚴格的，「李貞秀都過了！不然你前面把她擋下來，就沒有後續的問題？你前面給她過，後面找她麻煩？請問你在搞什麼？」大法官甚至也沒對參選資格提出疑慮。凌濤痛批，劉世芳現在扯雙重國籍，不備詢、也不接受任何索資，「我就看你要鬧到什麼時候！」，如果換國民黨籍召委當主席，劉世芳一定玩更大，那個臉拉下來、那個作戲的空間，「我覺得一定會有激情演出！」