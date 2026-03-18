桃園市即將成為全台灣第一個全面開放大型重機停放路邊機車格的縣市！桃園市交通局今（18）日公告，從4月1日開放「大型重機」可以停放在全市路邊機車格，收費方式則依照機車費率，消息曝光後也讓重機族嗨翻。
桃園開全台第一槍！全面開放重機停機車格
桃園市政府交通局今（18）日發出公告，表示從4月1日起，桃園市將開放大型重型機車停放路邊停車格，試辦地點就在全市的路邊機車格，無論是否收費皆可以停放，收費方式則依照「機車收費費率」。
停放方式部分，大型重機停放路邊機車格時，應停放1格機車格，車身不得超出格線外，如果車身過長，則可以斜向停放2格機車格。
桃園重機族嗨翻！未來不用再與汽車爭位
桃園成為第一個全面開放重機停放機車格的消息曝光後，立刻引發重機族、路權團體的關注，Owl貓頭鷹交通書驚呼：「這應該是台灣有史以來，最先進的一個公告了！內容真的美好到像是愚人節」。
台灣機車路權促進會也表示：「我們肯定桃園市府交通局這次的公告，如此一來就能更加促進有限的道路空間以更均衡的方式分享給多元的用路人。」
台灣機車路權促進會認為，大型重機擁有比一般白牌車輛相對完整的路權，桃市府交通局公告4月開始全市開放停放機車格無疑是讓不需要開車的人更能有效率地運用每一吋土地資源、也能讓大型重機除了安全快速以外，在停車上更增添了一些合理性。
其他縣市重機停車現況！新北、台北還在試辦階段
目前開放重機停放路邊機車格的縣市，除了4月開始全面開放的桃園之外，還有分階段試辦的台北、新北。
新北市的部分，去年從8月起，已於板橋、新店2區率先試辦重機停在收費機車格，今年3月起將再新增新莊、泰山、林口、三重及蘆洲5區開放大型重機停放路邊收費機車格。收費方式比照大型重機專用格費率，採「計次收費」，每4小時30元。不過目前新北市未收費機車格仍禁止停放重機，違規最高罰1,200元。
台北市部分，則是從去年5月開始在西門商圈等12行政區，14處約1054格機車格位供大型重機共用，大型重機單次停放收費40元，其餘停車管理方式與一般機車相同。
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桃園市政府交通局今（18）日發出公告，表示從4月1日起，桃園市將開放大型重型機車停放路邊停車格，試辦地點就在全市的路邊機車格，無論是否收費皆可以停放，收費方式則依照「機車收費費率」。
停放方式部分，大型重機停放路邊機車格時，應停放1格機車格，車身不得超出格線外，如果車身過長，則可以斜向停放2格機車格。
桃園成為第一個全面開放重機停放機車格的消息曝光後，立刻引發重機族、路權團體的關注，Owl貓頭鷹交通書驚呼：「這應該是台灣有史以來，最先進的一個公告了！內容真的美好到像是愚人節」。
台灣機車路權促進會也表示：「我們肯定桃園市府交通局這次的公告，如此一來就能更加促進有限的道路空間以更均衡的方式分享給多元的用路人。」
其他縣市重機停車現況！新北、台北還在試辦階段
目前開放重機停放路邊機車格的縣市，除了4月開始全面開放的桃園之外，還有分階段試辦的台北、新北。
新北市的部分，去年從8月起，已於板橋、新店2區率先試辦重機停在收費機車格，今年3月起將再新增新莊、泰山、林口、三重及蘆洲5區開放大型重機停放路邊收費機車格。收費方式比照大型重機專用格費率，採「計次收費」，每4小時30元。不過目前新北市未收費機車格仍禁止停放重機，違規最高罰1,200元。