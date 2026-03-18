全台春光明媚、暖陽高照的天氣要變了，中央氣象署預報員林定宜表示，隨著北方的微弱鋒面與冷空氣南下，明（19）日北台灣、東半部降溫轉雨，白天剩下20至23度，且全天不定時有局部短暫雨，宜蘭、花蓮山區要注意大雨，周日（3月22日）鋒面才會遠離，逐漸轉乾。
明天天氣變了 鋒面接近北東轉雨
林定宜說明，明天鋒面接近，桃園以北、東半部、恆春半島雲量增多，並伴隨局部短暫陣雨，鋒面結構較不完整，因此對中南部平地影響有限，不過中南部山區在午後受熱力作用影響，仍有零星降雨的機率。此外，在鋒面正式抵達前的周四清晨，金馬地區及北部容易出現低雲或霧影響能見度。
周五、周六注意大雨 北東體感濕涼
林定宜指出，周五、周六（3月20日至3月21日），鋒面持續在台灣東北部海面徘徊，加上東北季風影響，北東、恆春半島仍有不定時的降雨；周五「宜蘭、花蓮山區」更要防範較大雨勢，中南部山區的午後降雨也變明顯，台東及恆春沿海容易有長浪發生。
林定宜提及，周四至周六，中部以北、東半部低溫16至19度，南部19至21度；白天高溫在北部20至23度，東半部24至26度，中南部24至29度。總結本周天氣，周四至周六是環境最不穩定的時段，周日鋒面將逐漸遠離，東北季風減弱，各地氣溫會慢慢回升，整體天氣趨於穩定。
資料來源：中央氣象署
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林定宜說明，明天鋒面接近，桃園以北、東半部、恆春半島雲量增多，並伴隨局部短暫陣雨，鋒面結構較不完整，因此對中南部平地影響有限，不過中南部山區在午後受熱力作用影響，仍有零星降雨的機率。此外，在鋒面正式抵達前的周四清晨，金馬地區及北部容易出現低雲或霧影響能見度。
林定宜指出，周五、周六（3月20日至3月21日），鋒面持續在台灣東北部海面徘徊，加上東北季風影響，北東、恆春半島仍有不定時的降雨；周五「宜蘭、花蓮山區」更要防範較大雨勢，中南部山區的午後降雨也變明顯，台東及恆春沿海容易有長浪發生。
林定宜提及，周四至周六，中部以北、東半部低溫16至19度，南部19至21度；白天高溫在北部20至23度，東半部24至26度，中南部24至29度。總結本周天氣，周四至周六是環境最不穩定的時段，周日鋒面將逐漸遠離，東北季風減弱，各地氣溫會慢慢回升，整體天氣趨於穩定。
資料來源：中央氣象署