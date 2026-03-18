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受到中東局勢影響，荷姆茲海峽持續封閉，外媒報導中東航線幾乎失序，市場宛如「西部荒野」。交通部航港局表示，上週已召開平穩小組會議，目前尚未有業者提出急單需求或缺艙缺櫃，現在運價仍低於紅海危機高峰時期。另，目前我國航商仍有8艘船舶還在波斯灣海域。目前國際出口貨櫃運價指數 （SCFI）為1,710.35點，波羅的海乾散貨指數（BDI）為2,024，與2023年紅海危機時期的SCFI高達3,734，以及BDI達3,346相較尚有差距。航港局曾在3月13日召開國際海運運輸平穩小組，經徵詢各出席產業公協會，均表示目前尚未有明顯受中東戰事波及影響，我國港口也沒有業者提出急單需求或缺艙缺櫃的請求協助情形。目前依據航商通報資料顯示，目前我國航商總計仍維持8艘船舶位於波斯灣海域，分別為7艘貨櫃、1艘散裝，並未增加或離開，目前狀況均屬安全，暫無立即危險。航港局表示，持續與各船公司保持密切聯繫，每日掌握船舶在波斯灣海域的最新動態與安全情形，並視需要提供必要協助。同時密切關注海運市場供需狀況，及掌握各產業目前進出口貨物運輸情形及需協助事項，適時研議因應措施，以維持我國國際貿易及民生物資供應運作穩定。