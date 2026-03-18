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115學年度大學繁星推薦今天放榜，台灣大學共出現17個缺額，分散在7個系組，分別是大氣系、經濟系A組、海洋系、昆蟲系、園藝系、會計系及資管系，其中，昆蟲學系開出3個名額，但無人錄取。台大今年繁星招生名額為416名，另有醫學系16名、牙醫系2名，根據《自由時報》報導，這次台大17個缺額，主要集中在生農與管理學院科系。其中，理學院大氣系、社科院經濟系A組、工學院海洋工程學系各缺1名；生農學院昆蟲學系招3人卻全數落空，園藝暨景觀學系招7人、缺5人；管理學院會計學系缺4人，資訊管理學系缺2人。對於昆蟲系與園藝系缺額偏高，台大註冊組分析，這兩個系雖然篩選標準都設在前標，條件相對寬鬆，但三類組今年共有19個科系招生，考生可填10個志願，在校內同類組競爭下，學生自然會優先選擇心中排序更前面的科系，最後形成部分系組有報名、卻未能順利補滿的情況。