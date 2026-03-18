伊朗戰火持續，荷姆茲海峽成為全球關注焦點，美國總統川普（Donald Trump）要求盟友派兵護航維持航道暢通，包括日本、韓國等亞洲國家都被點名，但各國反應冷淡，川普之後又揚言「不需要別人幫忙」，但有外媒披露，川普對於盟友不願伸出援手非常不滿。值此時刻，日本首相高市早苗明（19）日將訪問美國與川普會晤，目前預計兩人將在華盛頓波托馬克河畔（Potomac River）種櫻花象徵日美友誼，專家認為，高市早苗此次訪問可能面臨高風險，不知川普是否會藉著向高市施壓來發洩近期累積的怒氣。
根據《東京電視台》報導，高市早苗預期在正式會晤結束後，和川普一起在波托馬克河畔種植櫻花，日方將贈送美國250棵櫻花樹，慶祝美國建國250年並象徵日美友誼。
高市早苗美國行外交風險陡增
不過，根據《南華早報》報導，由於全球地緣政治劇烈變化，高市早苗此次訪美可能意外成為「虎山行」。原本高市此時訪美，是為了確保在川習會前與川普協調美日同盟立場一致，但如今川習會已幾可確認推遲，加上美國與伊朗戰事持續延燒，高市在峰會上恐落於被動局面，必須面臨川普政府對日方未派遣軍艦前往荷姆茲海峽護航的責難。
政治智庫歐亞集團（Eurasia Group）分析師傑洛米（Jeremy Chan）表示，「高市早苗原本最重要的任務，是在川普前往北京與習近平會面前，搶先取得影響力，當時氣氛其實對於日方相當正面。然而，現在伊朗戰爭與川習會延後形成雙重打擊，高市美國行整體風險意外提高」。
分析人士指出，高市早苗可能會遇到兩種情況：一是川普希望進行一場「正常」的峰會，藉此轉移中東局勢焦點；二是完全相反，川普因日本未支持美國對伊朗的軍事行動而對其表達不滿，甚至在言詞與經濟措施上展開施壓。
前美國國務院官員方丹（Richard Fontaine）表示，川普很可能會對現況表達不滿，並指出「如果這場峰會能避免讓雙方情勢進一步惡化，就已經可以算是一種小勝利」。
傑洛米表示，日本要向荷姆茲海峽派遣軍艦護航幾乎不可能，不僅受限於日本法律因素，日本國內對伊朗戰爭的支持度也極低。不過，傑洛米認為許多國家都同樣拒絕了川普的護航提議，這對高市早苗來說是件好事，但她可能仍需設法找到一種微妙的方式，來當面向川普說明不便護航荷姆茲海峽的立場。
預計中國與關稅將是討論焦點
雖然川習會推遲，但外界預計中國仍將是高市早苗與川普會晤時的討論重點，川普是否會支持日本對抗中國壓力，是否認知到「中國挑戰」對美國、日本乃至整個印太地區的重要性，值得持續觀察。
另一方面，分析人士指出，美國近期在委內瑞拉與伊朗的行動，也讓日本與亞洲國家日益不安，因為川普展現出在未充分諮詢盟友或者缺乏明確善後計畫下，就驟然動用軍事手段的傾向，這使得高市早苗必須在與川普的交涉中謹慎取得平衡。
關稅與經濟議題則是另一個焦點，由於美國最高法院宣布川普對等關稅無效，許多之前在川普關稅壓力下與美國簽署協議的國家，可能會想要拖延或暫緩之前承諾的投資美國計劃，以減輕對本國經濟的沉重負擔，日本也是其中之一。
總而言之，高市早苗此時與川普會晤，代表著她必須在諸多棘手議題間與川普周旋，兩人自去年10月首次會面以來建立的良好關係將面臨考驗。
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高市早苗美國行外交風險陡增
不過，根據《南華早報》報導，由於全球地緣政治劇烈變化，高市早苗此次訪美可能意外成為「虎山行」。原本高市此時訪美，是為了確保在川習會前與川普協調美日同盟立場一致，但如今川習會已幾可確認推遲，加上美國與伊朗戰事持續延燒，高市在峰會上恐落於被動局面，必須面臨川普政府對日方未派遣軍艦前往荷姆茲海峽護航的責難。
政治智庫歐亞集團（Eurasia Group）分析師傑洛米（Jeremy Chan）表示，「高市早苗原本最重要的任務，是在川普前往北京與習近平會面前，搶先取得影響力，當時氣氛其實對於日方相當正面。然而，現在伊朗戰爭與川習會延後形成雙重打擊，高市美國行整體風險意外提高」。
分析人士指出，高市早苗可能會遇到兩種情況：一是川普希望進行一場「正常」的峰會，藉此轉移中東局勢焦點；二是完全相反，川普因日本未支持美國對伊朗的軍事行動而對其表達不滿，甚至在言詞與經濟措施上展開施壓。
前美國國務院官員方丹（Richard Fontaine）表示，川普很可能會對現況表達不滿，並指出「如果這場峰會能避免讓雙方情勢進一步惡化，就已經可以算是一種小勝利」。
傑洛米表示，日本要向荷姆茲海峽派遣軍艦護航幾乎不可能，不僅受限於日本法律因素，日本國內對伊朗戰爭的支持度也極低。不過，傑洛米認為許多國家都同樣拒絕了川普的護航提議，這對高市早苗來說是件好事，但她可能仍需設法找到一種微妙的方式，來當面向川普說明不便護航荷姆茲海峽的立場。
預計中國與關稅將是討論焦點
雖然川習會推遲，但外界預計中國仍將是高市早苗與川普會晤時的討論重點，川普是否會支持日本對抗中國壓力，是否認知到「中國挑戰」對美國、日本乃至整個印太地區的重要性，值得持續觀察。
另一方面，分析人士指出，美國近期在委內瑞拉與伊朗的行動，也讓日本與亞洲國家日益不安，因為川普展現出在未充分諮詢盟友或者缺乏明確善後計畫下，就驟然動用軍事手段的傾向，這使得高市早苗必須在與川普的交涉中謹慎取得平衡。
關稅與經濟議題則是另一個焦點，由於美國最高法院宣布川普對等關稅無效，許多之前在川普關稅壓力下與美國簽署協議的國家，可能會想要拖延或暫緩之前承諾的投資美國計劃，以減輕對本國經濟的沉重負擔，日本也是其中之一。
總而言之，高市早苗此時與川普會晤，代表著她必須在諸多棘手議題間與川普周旋，兩人自去年10月首次會面以來建立的良好關係將面臨考驗。
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