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美國與伊朗持續交戰，駐亞洲的美軍兵力、裝備也馳援中東，外界憂心中國恐趁機對台灣出手。對此，中國國台辦回應，台灣問題是中國內政，任何勢力都不要低估中國捍衛國家主權和領土完整的堅強決心。中國國台辦今（18日）舉行例行記者會，有記者提問，美國如持續在中東作戰，中國大陸會不會趁機對台灣採取行動。國台辦發言人陳斌華表示，台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。任何人、任何勢力都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。另對於有滯留中東的台灣旅客，在中國駐外使領館協助下，經上海返台，民進黨政府稱是中國「認知戰」。陳斌華回應，兩岸同胞都是中國人。我們始終牽掛著包括台灣同胞在內的海外中國公民安危。近期受中東局勢影響，許多台胞滯留當地。近日中國駐伊斯坦堡總領事館協調有關方面，協助台胞改乘中國航班飛抵上海，第一時間為其辦理台胞證，助其順利中轉返台。此外還有不少台胞通過「中國領事」APP 、12308領保熱線等求助。受助的台胞紛紛感歎，無論何時都有祖國在，親身體驗到了兩岸一家親、台胞證就是護身符。陳斌華批評，「民進黨當局對於受困台胞求助漠不關心，無情、無能、無作為，竟然還一再攻擊詆毀大陸方面對台胞的關愛守護，真是恬不知恥。到底誰真正把台灣同胞放在心上？誰真正為台灣同胞遮風擋雨？事實擺在面前，公道自在人心。」