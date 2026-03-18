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今（18）日是318太陽花運動12週年，兼任民進黨主席的總統賴清德引述經濟成長數據表示，318運動所喚起的公民意識，讓台灣人民審慎檢視過度依賴中國的風險問題，事實證明，台灣的發展應該要走向全世界，不走回頭路，台灣才能在全球經濟變局中，展現更強的韌性與競爭力。民進黨下午召開中常會，賴清德致詞表示，前天是316野百合學運36週年，今天是318太陽花運動12週年。36年前的野百合學運，推動了國會全面改選，以及促成總統由人民直接選舉。1996年台灣完成首次總統直選，2000年更完成第一次政黨輪替，讓國家統治的正當性真正回歸人民，確立「人民是國家的主人」。賴清德說，12年前的太陽花運動，學生和公民社會挺身而出，阻止服貿協議倉促通過，也讓台灣社會重新思考經貿未來發展方向。賴清德表示，在318運動之前，國民黨執政下，把台灣經貿緊緊與中國綁定在一起，使得台灣的經濟發展嚴重停滯不前，其後，民進黨執政十年來，推動企業「立足台灣、布局全球、投資世界」，讓台灣逐步走出過度依賴單一市場的發展模式，積極走向全世界，整體發展變得更加多元、也更具韌性，經濟實力更為繁榮興盛。賴清德提到，318運動所喚起的公民意識，讓台灣人民審慎檢視過度依賴中國的風險問題，選擇積極參與國際經貿體系，才成就現在台灣經濟發展與社會穩定的成果。賴清德說，去年台灣經濟成長率，達到百分之8.68，且今年經濟成長率，預估將達到百分之7.71，事實證明，台灣的發展應該要走向全世界，不走回頭路，台灣才能在全球經濟變局中，展現更強的韌性與競爭力。賴清德強調，要延續民主前輩的精神，勇敢面向未來，只要堅守民主、走向世界，台灣就一定能持續前進，也一定能把更好的未來交到下一代手中。