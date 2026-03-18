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有網友在社群平台Threads上提問，「有沒有人因為很潦草的理由去做某個工作，結果一做就做超久？」，沒想到竟釣出前總統蔡英文幽默回覆，成為總統的開端，是因為2028年總統大選民進黨敗選後，他答應清大社會系的姚人多教授去演講，沒想到超展開，一路到擔任台灣總統八年。針對網友的提問，蔡英文在留言區中表示，「2008年，總統大選民進黨敗選後，我在路上看到很多人在哭，其中一個人就是清大社會系的姚人多教授。我跟他說：『不要哭了！之前答應你到清華大學演講的事，我答應你就是了』。」蔡英文指出，「後來，很多人邀請我出來參選黨主席，全部被我拒絕，直到姚人多來找我，我以為是要談清大演講的事，沒想到他帶來了一大群人，說服我出來參選民進黨主席。」蔡英文續指，「沒想到，我就從擔任黨主席，一路參選新北市長失利、第一次參選總統也失利，到後來擔任台灣的總統八年。」律師林智群轉發相關截圖並在臉書發文表示，「這是一個無心插柳柳橙汁的故事。大位不以智取，那些政客（阿北、黃國昌、侯侯、盧媽媽）汲汲營營，費盡心思，也未必可以登頂」，還幽默表示，「蔡女士每天都在海巡啊」。網友們也紛紛留言表示，「天命之人」、「好勵志，小英總統真棒」、「大位不執取，惟德以配位」、「現在是活網仔」、「我覺得她該繼續出來選總統，我怕她太閒」。