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▲楊銘威在社群分享錄影時和粉絲的合照。（圖／翻攝自楊銘威IG）

演藝圈夫妻檔楊銘威、方志友驚傳婚變！兩人2015年因未婚懷孕步入婚姻，結婚11年育有1子1女，甜蜜形象深植人心，不料今（18）日卻遭爆已協議離婚，甚至各自找好律師，僅差最後簽字，消息曝光後立刻掀起外界關注，而楊銘威最新近況也曝光，他在IG限時動態中曬出自己正在南部錄影的照片，燦笑自拍心情似乎沒被離婚新聞給影響。婚變消息曝光之際，楊銘威仍照常投入工作，他目前正參與TVBS全新料理競賽外景實境節目《開火開伙》，與李玉璽、Dora（謝雨芝）等人一起開著餐車環島拍攝，節目自3月13日起展開17天行程、走訪12座城市。而楊銘威也在社群分享自己和粉絲的自拍照，只見其中他笑得燦爛，看起來絲毫沒有被影響到心情。根據《鏡週刊》報導，楊銘威與方志友婚姻傳出亮紅燈，兩人被爆進入協議離婚階段，甚至各自委任律師處理後續事宜，目前僅剩最後簽字程序，面對外界婚變傳聞，楊銘威與方志友雙方經紀人都表示「有沒有離婚目前沒聽說」，但也強調這屬於藝人的家務事，不方便再對外做進一步回應。楊銘威與方志友2015年因未婚懷孕決定結婚，婚後育有1子1女，過去常在節目與社群分享育兒日常與夫妻互動，給外界留下接地氣又自然的形象。如今卻傳出婚姻觸礁，從昔日甜蜜夫妻到如今被爆協議離婚，也讓不少網友直呼不敢相信，截至目前為止，雙方仍未親自出面證實，一切仍有待當事人進一步說明。